Овечкин показал архивное видео с Верой Глаголевой
"Наша любимая,моя любимая Вера Витальевна!мне будет не хватать ваших эмоций,азарта,переживаний .....смс о том кто как сыграл...вы останетесь у меня в сердце навсегда!люблю и буду любить!❤️🙏🏻❤️🙏🏻❤️ ", – поделился свей скорбью по безвременно ушедшей теще Александр Овечкин.
Напомним, 19 августа в Москве простились с артисткой Верой Глаголевой, которая скончалась в возрасте 61 года после борьбы с раком желудка. Похоронена она была на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания были близкие артистки -дочери, внуки, зятья и оба мужа, а также ее коллеги – актеры Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман, Иосиф Кобзон и другие.
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