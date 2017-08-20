Овечкин показал архивное видео с Верой Глаголевой

Известный российский хоккеист Александр Овечкин поделился на своей странице в Instagram архивным видео с матерью своей жены Настасьи Шубской Верой Глаголевой. На записи она смотрит и комментирует матч, в котором принимал участие спортсмен.

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