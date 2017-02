Сочи-2014: лучшие Игры в истории

"Лучшие. Жаркие. Твои" – так можно перефразировать слоган зимней Олимпиады – 2014. Тот факт, что Игры в Сочи превзошли все виденное за историю этих соревнований, признали как представители МОК, так и сами спортсмены. Грандиозные церемонии открытия и закрытия, победы российских атлетов вошли в историю олимпийского движения.

Зимняя Олимпиада – 2014 запомнилась не только как великолепное спортивное шоу. Она преобразовала целый регион России. Благодаря соревнованиям Сочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортов страны. И не случайно теперь именно 7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта.

Подготовка к Играм в Сочи заняла почти семь лет. По опыту организаторов подобных соревнований это немного: как отметили в Международном олимпийском комитете, за такой срок России удалось сделать то, на что другие тратят минимум лет десять. Чтобы подвести итоги сочинской Олимпиады, тоже понадобилось время: награды участникам этого грандиозного проекта вручались в Кремле год спустя.

Президент России поблагодарил их по русской традиции: "Воспользуюсь тем, что наши мероприятия транслируются через наши общенациональные СМИ, чтобы низко вам всем поклониться – и инженерам, и рабочим, волонтерам, всем абсолютно, кто принимал участие в подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в России", – сказал Владимир Путин.

Российский город Сочи стал столицей Олимпиады-2014 по решению сессии МОК, которая прошла в Гватемале 4 июля 2007 года. Заявку представляли не только спортивные функционеры и спортсмены – с обращением выступил Владимир Путин. Конкурировали с Сочи корейский Пхенчхан и австрийский Зальцбург. В первом туре голосования Корея даже опередила Россию на несколько голосов, а Австрия вовсе выбыла из борьбы. Но во втором туре предпочтение было отдано российской заявке.

Подготовить Сочи к Играм было нелегко. Пришлось не только строить олимпийские объекты, но и модернизировать инфраструктуру региона. Изменения затронули все сферы жизни города: транспорт, инженерные коммуникации, связь. Огромный объем работы отметил на церемонии закрытия и президент МОК Томас Бах.

Своеобразие сочинской Олимпиаде придало и то, что город расположен в субтропической зоне, на побережье Черного моря. Зимние игры впервые проводились в таких условиях. Поначалу это даже вызвало некоторые опасения у международных координаторов. Однако все сомнения вскоре развеялись: недостатка в снеге и льде спортсмены не испытывали.

Еще одно, и существенное, отличие от всех предыдущих Игр заключалось в компактности размещения всех олимпийских объектов. По словам президента МОК Томаса Баха, в плане логистики Олимпиада-2014 стала просто уникальной. Спортсмены могли прийти на завтрак и тренировку пешком или доехать на велосипеде за несколько минут.

Олимпийские объекты Сочи разместились в двух зонах. В прибрежном кластере расположилась главная арена соревнований – стадион "Фишт" на 40 тысяч зрителей. Неподалеку выросли ледовые дворцы "Большой" и "Шайба" для схваток хоккейных сборных, "Адлер-Арена" – для конькобежцев, "Айсберг" – для фигуристов и мастеров шорт-трека и керлинговый центр "Ледяной куб". Здесь же возвели Олимпийскую деревню, тренировочные арены и медиацентр.

Горный кластер расположился на высоте 500 метров над уровнем моря, в районе поселка Красная Поляна. За короткий срок тут выросли комплексы "Лаура" – для лыжников и биатлонистов, "Роза Хутор" – для горнолыжников, сноубордистов и мастеров фристайла, "Русские горки" – для прыгунов с трамплина и центр "Санки" (название говорит само за себя). И здесь спортсменам переезжать с места на место не пришлось: проживали они в построенной тут же горной Олимпийской деревне.

К открытию Игр в Сочи был установлен еще один рекорд. Эстафета олимпийского огня стала самой продолжительной и масштабной в истории зимних соревнований. Первые из 14 тысяч факелоносцев стартовали 7 октября 2013 года. В течение 123 дней факел преодолел более 65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолетах, на русской тройке и оленьих упряжках. Олимпийский огонь побывал на Северном полюсе, на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса. Один олимпийский факел даже отправился на МКС. За его путешествием наблюдали 130 миллионов жителей России. Завершилась эстафета в Сочи у стадиона "Фишт".

Здесь 7 февраля 2014 года и прошла церемония открытия XXII Олимпийских зимних игр. Ее подробности держались в тайне до последней минуты. Поклонников зимнего спорта ждало действительно грандиозное шоу. В трехчасовом действе участвовали более 12 000 человек. В массовых постановочных сценах, включая танцевальные, балетные, акробатические и цирковые номера, были задействованы более 3000 артистов, для участников церемонии пошили 6000 костюмов.

Это было, как писали позже журналисты, целое театрализованное представление – от академических жанров до авангарда. Звучали We are the Champions группы Queen и "Нас не догонят" группы "Тату". Это была экскурсия по истории великой России, а гидом стала девочка Любовь, взлетевшая над стадионом вслед за воздушным змеем. Живые "гравюры" символизировали петровские времена, первый бал Наташи Ростовой, революции, СССР, новейшую историю России. По арене проплывали острова и вулканы, обширные российские просторы. Олимпийский гимн исполнила оперная дива Анна Нетребко.

За 17 дней соревнований лучшие спортсмены планеты разыграли 98 комплектов медалей в 15 видах спорта. Неофициальный командный зачет Олимпийских игр выиграла Россия. Наши атлеты завоевали 33 медали – 13 из них высшей пробы. Всего же награды XXII зимней Олимпиады получили представители 26 стран.

Церемония закрытия Игр в Сочи по масштабам и зрелищности не уступала старту. Кульминацией шоу стало прощание со зрителями олимпийского символа, Мишки, который задул олимпийский огонь. Видео плачущей при просмотре этих кадров девочки Ксюши собрало рекордное число лайков и комментариев в интернете. Ребенок прощался с Мишкой со словами "Пока, мои хорошие. Пока, мои, любимые". Большинство комментаторов разделяли чувства маленькой девочки, отмечая, что сами не смогли сдержать слез, когда олимпийский талисман во время церемонии заплакал.

С неменьшим успехом прошли и Паралимпийские игры, которые стартовали 7 марта. Первенство российской сборной здесь было безоговорочным: атлеты из России завоевала 80 медалей, 30 из них – золотые. Для спортсменов с инвалидностью в Сочи была сформирована безбарьерная среда. Несколько сотен городских объектов, а также все спортивные сооружения стали доступны людям с ограниченными возможностями.

На строительство олимпийских объектов и само проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи было затрачено 214 миллиардов рублей. Государственное финансирование составило менее половины этой суммы: 114 миллиардов выделили инвесторы. И средства эти были использованы с умом, подчеркивал председатель координационной комиссии по подготовке Игр-2014 Жан-Клод Килли.

"Построена инфраструктура, которая будет работать долгие годы, целое столетие. Все это заслуживает высокой оценки", – говорил Килли.

Уже с момента открытия стало ясно: Олимпиада удалась. Это пришлось признать даже авторитетным западным изданиям, которые до начала Игр развернули беспрецедентную информационную кампанию, пытаясь дискредитировать соревнования в Сочи. Показательно в этом смысле признание президента лыжной федерации Австрии Петера Шрокснаделя.

"Я очень сожалею о том, что перед Олимпиадой в Сочи говорилось так много всего плохого. Вообще-то к хозяевам Олимпиады следует относиться лучше. Все атлеты, которые уже имели опыт участия в предыдущих Играх, очень довольны. Что же касается якобы "диких мер контроля безопасности", то я ничего подобного не заметил. Съездите хоть разок в Америку. Там с тобой обращаются как с преступником", – сказал спортивный чиновник.

К сожалению, успех сочинской Олимпиады не унял желания западных "экспертов" опорочить российский спорт. Целая кампания против команд из России развернулась в преддверии летних Игр в Рио. В своем рвении Всемирное антидопинговое агентство добралось и до зимних видов спорта, обвинив участников Сочи-2014 в употреблении запрещенных препаратов. "Независимая" комиссия Макларена включила в свои черный списки, в частности, российских биатлонистов, по обыкновению не представив никаких доказательств их вины.

И все же, несмотря на все усилия "правдолюбов" из WADA, Олимпиада-2014 вошла в историю как грандиозный праздник спорта. Более того, обновленный город Сочи радует жителей и туристов – как из России, так и из-за рубежа. Да и спортивные объекты без дела не стоят. Так, осенью 2017 года Сочи примет XIХ-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А в 2018-м на центральной арене "Фишт" пройдут игры чемпионата мира по футболу. Помимо ЧМ-2018, стадион примет игры Кубка конфедерации – 2017: в нем принимают участие восемь сильнейших сборных мира, а российская команда сможет сразиться с ними в качестве хозяев турнира.