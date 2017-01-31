Чемпиона Сочи-2014 Труненкова отстранили на четыре года

Паралимпийский комитет продолжит подготовку к соревнованиям
Телекомментатор считает, что гимн включили раньше времени, а спортсмены растерялись
Российский бобслеист Дмитрий Труненков, чемпион Олимпийских игр в Сочи, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ограничение вводится на четыре года, отсчет начинается с 19 апреля 2016 года.
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