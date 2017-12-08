США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
"Официальное решение на этот счет еще не принято. Это внутреннее межведомственное дело. Я думаю, что в итоге президент все взвесит", – цитирует Сару Сандерс NBC в своем Twitter-аккаунте. Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что сборная страны может пропустить Олимпиаду из-за напряженной ситуации в отношениях с соседней КНДР.
JUST IN: Press Sec. Sarah Sanders: “No official decision has been made” on US participation in the Winter Olympics pic.twitter.com/5ZCvIRhLmr— NBC News (@NBCNews) 7 декабря 2017 г.
Пользователи Сети предположили, что Соединенные Штаты намеренно хотят пропустить Игры, чтобы воплотить в жизнь спланированную провокацию. Некоторые считают, что США могут начать военный конфликт.
а американская сборная собралась воздержаться от поездки на олимпиаду. уж не связано ли это с планами США начать военный конфликт? как олимпиада - так что-то происходит нехорошее..— Сергей Козулин (@serg_ksb) 7 декабря 2017 г.
Также комментаторы отметили, что отказ от Олимпиады может расцениваться как шанс насолить КНДР. Многие отнеслись к возможному игнорированию США Игр с юмором.
США боятся ехать, олимпиада будет из украины и Зимбабве. ��— Arsen (@Arsen33684298) 7 декабря 2017 г.
Если не поедут, то будут провоцировать КНДР. Для США олимпиада - повод гадить.— Антонина (@madam_frion) 8 декабря 2017 г.
"Ну вот, что это будет за Олимпиада? США не поедут, Россия частично, со скандалом и инкогнито. Не интересно", "А будет ли вообще Олимпиада?", "АААА амеры тоже не едут на Олимпиаду))) Ну да, это же олимпиада покоренных))) США не хочет быть покоренной (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – обсуждают новость пользователи.
Учитывая не оцененную ООН войну 080808 согласно международного законодательства , Олимпиада в Пхёнчхане, вполне себе может быть использована как провокация. Не зря же команда США вроде как сомневается ехать а в Китае недавно обучали население действиям при заражении территорий— Гиперболоид инженера (@OWdJxC6ooUQMRNi) 7 декабря 2017 г.
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