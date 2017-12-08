США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения об участии национальной сборной в Олимпийских играх в Пхенчхане. Пользователи соцсетей активно обсуждают возможный отказ США от Игр-2018.

"Официальное решение на этот счет еще не принято. Это внутреннее межведомственное дело. Я думаю, что в итоге президент все взвесит", – цитирует Сару Сандерс NBC в своем Twitter-аккаунте. Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что сборная страны может пропустить Олимпиаду из-за напряженной ситуации в отношениях с соседней КНДР.

JUST IN: Press Sec. Sarah Sanders: “No official decision has been made” on US participation in the Winter Olympics pic.twitter.com/5ZCvIRhLmr — NBC News (@NBCNews) 7 декабря 2017 г.

Пользователи Сети предположили, что Соединенные Штаты намеренно хотят пропустить Игры, чтобы воплотить в жизнь спланированную провокацию. Некоторые считают, что США могут начать военный конфликт.

а американская сборная собралась воздержаться от поездки на олимпиаду. уж не связано ли это с планами США начать военный конфликт? как олимпиада - так что-то происходит нехорошее.. — Сергей Козулин (@serg_ksb) 7 декабря 2017 г.

Также комментаторы отметили, что отказ от Олимпиады может расцениваться как шанс насолить КНДР. Многие отнеслись к возможному игнорированию США Игр с юмором.

США боятся ехать, олимпиада будет из украины и Зимбабве. �� — Arsen (@Arsen33684298) 7 декабря 2017 г.

Если не поедут, то будут провоцировать КНДР. Для США олимпиада - повод гадить. — Антонина (@madam_frion) 8 декабря 2017 г.

"Ну вот, что это будет за Олимпиада? США не поедут, Россия частично, со скандалом и инкогнито. Не интересно", "А будет ли вообще Олимпиада?", "АААА амеры тоже не едут на Олимпиаду))) Ну да, это же олимпиада покоренных))) США не хочет быть покоренной (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – обсуждают новость пользователи.