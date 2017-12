Россия попала в "группу жизни" на ЧМ-2018

Россия как хозяйка турнира попала в первую корзину – ей было предопределено место в группе А. В результате жеребьевки туда же попали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Наверное, это можно назвать "группой жизни", – считает комментатор Виктор Гусев. Можно предположить, что обрадовался итогам жеребьевки и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов: наставник улыбался в конце церемонии.

Первый матч российская команда сыграет 14 июня на арене Лужники. Ей предстоит встретиться с Саудовской Аравией. Следующая игра, с Ираном, пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Завершается для России групповой этап в Самаре: там члены нашей национальной сборной сойдутся с представителями Уругвая.

Считается, что самым слабой командой в группе А является Россия – она занимается 65-ю строчку в рейтинге ФИФА. Тем не менее, нашей национальной команде достались не самые сильные соперники: Саудовская Аравия в этом списке расположилась на 63-м месте, Египет – на 31-м, а Уругвай – на 21-м.

Примечательно, что в рамках матчей группы А встретятся представители четырех континентов. Такая же ситуация сложилась в группе H: за выход из нее будут бороться сборные Польши, Сенегала, Колумбии и Японии.

