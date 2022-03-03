К чему снятся розы

Розы во снах могут означать противоречия, так как эти цветы красивые, но колючие.

Сонник Миллера

Для трактовки важно состояние цветов, если снятся красивые розы – они предвещают что-то хорошее, а увядшие – плохое. Аналогично и с букетами роз, которые также могут несли положительное или отрицательное значение в зависимости от их вида. Розы на одежде снятся женщине, предвещая ссору с возлюбленным. Если женщина во сне срезает розы, ее скоро ждет свадьба. Букеты роз снятся к грядущему счастью. Красные розы снятся к реализации больших планов, также они означают любовь. А вот желтые розы

Сонник Лоффа

Особое внимание стоит обратить на цвет приснившихся роз. Черные цветы говорят о смерти, зеленые – сулят проблемы в личной жизни, возможный любовный треугольник или ревность к другу или подруге. Красные розы снятся как символ любви, желтые говорят о дружбе, а белые – невинность. Если для вас розы связаны с конкретным человеком, их появление во сне может напоминать о прошлом и сулить столкновение с ним в реальности.

Сонник Ванги

Роза считается хорошим знаком. Увядающие цветы сулят недуги и расставания, укол о шип – предательство и душевную боль. Букет роз снится к приобретению важных знаний, помогающих осмыслить происходящее в мире. Подаренные женщине розы снятся как сигнал о завышенных ожиданиях. Прогулка по саду с большим количеством цветов сулит запоминающуюся романтическую встречу. Если такую красоту вы вырастили собственноручно, то наяву поступите мудро и совершите благородный поступок.