К чему снится кит

Вам приснился кит? Давайте разберемся. Вообще кит – символ возрождения и трансформации. Он редко бывает предзнаменованием страшных бед и несчастий. Но чтобы максимально точно растолковать сновидение, необходимо запомнить не только поведение кита и действия, но и цвет, размер и даже настрой по отношению к сновидцу.



Так, по Миллеру (французский психоаналитик. – Здесь и далее прим. ред.) человек, который видит сон с бороздящим глубинные просторы океана китом – счастливчик. Такие видения сулят удачу и великое множество благословенных и радостных минут. Убили кита во сне? Не переживайте, так как данный поступок влечет за собой уничтожение всех врагов в реальной жизни и решение проблем без приложения усилий.



По Фрейду (австрийский психоаналитик) кит снится, если человека терзают сомнения по поводу принятого когда-то решения. Размеры млекопитающего прямо пропорциональны важности волнующих вопросов. Немалое значение имеет и пол животного: самка кита с детенышем обещает скорую прибыль, а вот кит-одиночка мужского рода предвещает возникновение сильных страстных чувств к представителю противоположного пола.

По соннику Линна (известный тренер по саморазвитию, автор бестселлера "Духовное пространство") кит символизирует интуицию и излишнюю восприимчивость. Воспользовавшись этим, сновидцу необходимо настроиться на различные повороты судьбы и быть готовым к неожиданному развитию событий.

Ясновидящая Ванга считает, что приснившийся кит является символом ссор и внутреннего разногласия. Неопределенность и сомнения – вот, что мучает человека. Плывущий кит, выпускающий фонтанчики воды, – знак необдуманных поступков, за которые потом будет стыдно. Убийство кита во сне – избавление от проблем в реальном мире. А вот выброшенный на берег кит влечет за собой жизненные трудности, которые могут надломить начатое дело.

По психоаналитическому соннику увидеть кита во сне – значит крупное приобретение, осуществление выгодной сделки. Китовая охота влечет за собой свадьбу или иной праздник, на котором сновидец будет долгожданным гостем. Если во сне кит перевернул корабль или судно, то в жизни придется сделать нелегкий выбор в любовном плане. Дохлый кит не к добру – это плохие сновидения, являющиеся предвестниками будущих болезней, хлопот и неприятностей.

Увидеть кита – различные толкования сновидения: