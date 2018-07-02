К чему снится кит
Так, по Миллеру (французский психоаналитик. – Здесь и далее прим. ред.) человек, который видит сон с бороздящим глубинные просторы океана
китом – счастливчик. Такие видения сулят удачу и великое множество
благословенных и радостных минут. Убили кита во сне? Не переживайте, так как
данный поступок влечет за собой уничтожение всех врагов в реальной жизни и
решение проблем без приложения усилий.
По Фрейду (австрийский психоаналитик) кит снится, если человека терзают сомнения по поводу принятого когда-то решения. Размеры млекопитающего прямо пропорциональны важности волнующих вопросов. Немалое значение имеет и пол животного: самка кита с детенышем обещает скорую прибыль, а вот кит-одиночка мужского рода предвещает возникновение сильных страстных чувств к представителю противоположного пола.
По соннику Линна (известный тренер по саморазвитию, автор бестселлера "Духовное пространство") кит символизирует интуицию и излишнюю восприимчивость. Воспользовавшись этим, сновидцу необходимо настроиться на различные повороты судьбы и быть готовым к неожиданному развитию событий.
Ясновидящая Ванга считает, что приснившийся кит является символом ссор и внутреннего разногласия. Неопределенность и сомнения – вот, что мучает человека. Плывущий кит, выпускающий фонтанчики воды, – знак необдуманных поступков, за которые потом будет стыдно. Убийство кита во сне – избавление от проблем в реальном мире. А вот выброшенный на берег кит влечет за собой жизненные трудности, которые могут надломить начатое дело.
По психоаналитическому соннику увидеть кита во сне – значит крупное приобретение, осуществление выгодной сделки. Китовая охота влечет за собой свадьбу или иной праздник, на котором сновидец будет долгожданным гостем. Если во сне кит перевернул корабль или судно, то в жизни придется сделать нелегкий выбор в любовном плане. Дохлый кит не к добру – это плохие сновидения, являющиеся предвестниками будущих болезней, хлопот и неприятностей.
Увидеть кита – различные толкования сновидения:
Певца просят избавить мальчика от грязи
Шоумен призывает спасти брак футболиста
Певица показала все
Герцогиня была в отличном расположении духа