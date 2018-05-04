Сколько нужно спать для долгой жизни

Исследователь проблем сна Мэтью Уокер выяснил, сколько часов в сутки человеку необходимо спать, чтобы не умереть слишком рано. По его словам, идеальная продолжительность ночного отдыха — восемь-девять часов.



Профессор рассказал, что на эту тему написаны десятки тысяч научных статей. Он убежден, что недосып провоцирует ожирение, заболевания сердца и рак. Уокер подчеркнул, что сном нельзя пренебрегать — он должен быть в приоритете.

Исследователь назвал минимальную продолжительность необходимого отдыха. Она составляет восемь часов. "Риски получить то или иное заболевание растут, если вы спите по шесть-семь часов", – уверен профессор.

Эксперты выделяют две основные причины, по которым люди спят недостаточно. Некоторые могли бы делать это дольше, если бы имели возможность больше времени провести в постели. Другие же просто не в силах заставить себя увеличить время отдыха.

Также огромное количество людей страдает бессонницей. Если у вас проблемы со сном, рекомендуется перестать пользоваться телефоном, когда вы не можете заснуть. Также большое значение имеет спальня — температура воздуха и кровать, пишет в своей книге Мэтью Уокер.

Чтобы понять, достаточно ли вы спите, исследователи рекомендуют ответить на два вопроса: "Могли бы вы снова заснуть в 11 часов после раннего пробуждения?" и "Нужно ли вам выпить кофе для продуктивного рабочего дня?".

Если хотя бы на один из этих вопросов ответ будет утвердительным, значит, по теории Уокера, вы спите недостаточно. Однако ряд ученых с таким подходом не согласны. Они считают эту методику очень строгой и призывают спать так, чтобы не испытывать усталости на следующий день.