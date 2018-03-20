К чему снится кровотечение

Кровотечение у себя толкуется как скорый приезд дальних родственников. При этом не следует ориентироваться на чувства, испытываемые во сне, и толковать видение исходя из них. Истекать кровью во сне – значит разгадывать тайны и интриги в собственном роду. Возможно, наяву человек узнает, что у него есть сводный брат, дядя, тетя либо другие родственники, информацию о которых тщательно скрывали родные. Не исключено, что данное сновидение может стать предвестником новых семейных или родственных связей.

Для женщины увидеть во сне кровотечение, которое не связано с месячными, согласно соннику, является предостережением о том, что ее нынешний возлюбленный не заинтересован в ней как постоянном партнере. Вероятно, что парень ей неверен и в скором времени планирует разорвать отношения.

Если у сновидца кровь льется изо рта, значит, в ближайшем будущем ему придется отстаивать свою точку зрения перед родственниками. Такой сон может трактоваться как спор с родными людьми в реальной жизни, в результате чего человеку придется пожалеть о сказанных словах.

Сон, в котором муж кашляет кровью, может сказать женщине о том, что ее благоверный в чем-то ее обманывает либо не полностью с ней искренен. Возможно, что избранник завел любовные отношения на стороне либо серьезно задумался об измене. Сонник не рекомендует выяснять отношения с мужем. Гораздо целесообразнее проанализировать ситуацию, заняться собой и уделять больше внимания отношениям.

Что касается менструации, то в сновидении она толкуется довольно неоднозначно. Месячные по соннику – символ очищения, нового этапа в личной жизни либо карьере. Также сонник определяет это сновидение как моральную готовность молодой особы забеременеть.