К чему снится выпускной

Большинство посвященных сновидениям книг были написаны более ста лет назад., когда такого праздника, как выпускной, еще не существовало. Верно истолковать такой знак поможет современный сонник.

Как и в случае с другими праздниками, видеть выпускной – к изменениям. При этом перемены эти будут касаться ваших личностных качеств. Скорее всего, о вас как о работнике или просто взрослом человеке может измениться общественное мнение.

Многие толкователи уверены, что выпускной служит неким подведением итогов нашей учебы. Аналогичным образом нужно оценивать этот знак и во сне. Вероятно, вы долго чему-то учились, и теперь пришла пора пожинать плоды. К примеру, вы изучали иностранный язык, и скоро поедете за границу.

Если праздник проходит в университете, значит, вам суждено пройти солидное собеседование. Чем масштабнее была церемония, тем серьезнее окажется будущая должность. Если же вы и ваши друзья выпили и веселились, то ваша новая работа полностью вас устроит.

Молодой девушке, которая давно окончила школу, но опять во сне гуляла на выпускном, такой сон говорит об инфантилизме. Это значит, что сновидице надоело быть взрослой, и она мечтает снова стать ребенком. Однако данный сон не рекомендует лелеять в себе подобные желания. Раз уж вы выросли, то будьте сознательным человеком во всем.

Если во сне ваши дети заканчивали вуз и вы вместе гуляли на выпускном, то вся семья скоро будет что-то праздновать. Чем больше народу шумело на выпускном, тем внушительнее окажется семейное торжество.