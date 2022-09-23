День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года

Что бы ни происходило в мире, у Солнца свои законы. Согласно одному из них, 23 сентября 2022 года наступает осеннее равноденствие: начинается астрономическая осень. Кроме того, дата значится в православном календаре. Верующие отмечают церковный праздник – день святителей Петра и Павла.

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