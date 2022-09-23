День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года

Осеннее равноденствие напоминает человечеству о необходимости баланса и гармонии, на которых зиждется мироздание. Сегодня день и ночь становятся равными — длятся по 12 часов. Солнце переходит из одного полушария в другое.
ИсторияУточним, что церковный праздник святителей Петра и Павла, который в 2022 году выпадает на день осеннего равноденствия, важно отличать от другого памятного дня. 23 сентября православные почитают епископов Никейских, а не одноименных апостолов.
Испокон веков начало астрономической осени окутано древними поверьями. У разных народов они отличаются. Славяне в связи с культом Солнца считали день сакральным, отмечали событие неделю и даже две. Называли период празднования Осенины. К этому времени урожай был собран, поэтому по традиции за него благодарили священное святило. Устраивали пиры, свадьбы, гулянья.
Что нельзя делать
23 сентября 2022 года крайне не рекомендуется цепляться за все старое и пришедшее в негодность. Мир обновляется, поэтому самое время избавиться от хлама, к которому привязались. Если выбросить вещи жалко, их можно пожертвовать малоимущим или кому-то подарить.
В церковный праздник святителей Петра и Павла не стоит забывать о главных принципах богоугодной жизни. Старайтесь быть милосердными, прощать обиды и пресекать любую вражду. "Возлюби ближнего своего как самого себя" — сегодня эта фраза особенно актуальна.
Осеннее равноденствие — лучший период для начинаний. И если вы давно хотели что-то изменить, сейчас самое время.