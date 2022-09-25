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Артамон-змеевик: что нельзя делать 25 сентября

Артамон-змеевик: что нельзя делать 25 сентября

По народному календарю 25 сентября отмеечается праздник Змеевик. Православные в этот день чтят память мученика Артамона.
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История

Святой Артамон был епископом в городе Пренесте в 284-305 годах. В своей жизни Артамон обратил множество язычников в христианство. Артамон построил церковь во имя Архангела Михаила.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Однажды отправившись на проповеди, Артаном разрушил языческий храм. Народ разгневался и решил отомстить святому. Ко­гда свя­ти­тель Артаном слу­жил в храме Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла, языч­ни­ки на­па­ли на него и убили, обаг­рив ал­тарь церк­ви его му­че­ни­че­ской кро­вью.

Традиции и обычаи

Традиционно в этот день народ шел на охоту. Большой удачей считалось подстрелить зайца. Кроме охоты народ занимался сбором рябины. Делать это следовало аккуратно, чтобы не сломать деревце. Все ягоды не собирали — оставляли птицам на пропитание.

В домах из собранных ягод делались домашние заготовки — готовились к зиме.

На Артамона следили за листопадом. Если листья березы и дуба уже опали, зима будет теплой. Если же листья еще держаться, значит ждать зимы лютой.

Что нельзя делать 25 сентября

Не следовало уходить далеко в лес, чтобы не нарваться на змей. Укус ее считался опасным —можно было заболеть.

25 сентября не следует стричь ногти и волосы. Так, сила и здоровье никуда не уйдут.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
25 сентября 2022, 00:26 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник

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