День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября

История
Православные христиане 26 сентября празднуют День Корнилия. До уверования в Христа Корнелий был язычником. Вера сотворила чудо, а праведник смог обратить в христианство семью и соседей.
Народ запомнил Корнелия за звучное имя. Корнеплоды всегда были в почете у крестьян: морковь, картофель, репа, редька. Предки верили, что эти овощи — источник здоровья и молодости, особенно для детей.
Традиции и приметы
Дождливый день 26 сентября будет последний дождливым в текущем году.
Хороший дождь сулит хороший урожай в следующем году.
Дома лучше приготовить из корнеплодов, а тот, кто вкусит репу станет богатым и счастливым.
Что нельзя делать 26 сентября
26 сентября нельзя свататься и жениться. Такой брак будет некрепкий и несчастливый, а супруг —неверный.
Не стоит долго смотреть в зеркало, иначе двойник утащит за собой в другой мир.
Хозяйке на кухне лучше отказаться от работы с тестом, иначе ждать финансовых трудностей.