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Общество
День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября

День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября

Приметы и традиции на День Корнелия 26 сентября подскажут, как не навлечь в дом беду.
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Православные христиане 26 сентября празднуют День Корнилия. До уверования в Христа Корнелий был язычником. Вера сотворила чудо, а праведник смог обратить в христианство семью и соседей.

Народ запомнил Корнелия за звучное имя. Корнеплоды всегда были в почете у крестьян: морковь, картофель, репа, редька. Предки верили, что эти овощи — источник здоровья и молодости, особенно для детей.

Традиции и приметы

Дождливый день 26 сентября будет последний дождливым в текущем году.

Хороший дождь сулит хороший урожай в следующем году.

Дома лучше приготовить из корнеплодов, а тот, кто вкусит репу станет богатым и счастливым.

Что нельзя делать 26 сентября

26 сентября нельзя свататься и жениться. Такой брак будет некрепкий и несчастливый, а супруг —неверный.

Не стоит долго смотреть в зеркало, иначе двойник утащит за собой в другой мир.

Хозяйке на кухне лучше отказаться от работы с тестом, иначе ждать финансовых трудностей.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
26 сентября 2022, 00:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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