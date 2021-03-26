Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских

Специалисты Росстата опубликовали данные об изменении цен на продукты в стране по итогам февраля 2021 года. Выяснилось, что в России еда подорожала в пять раз сильнее, чем в Европе.
В России рост цен составил 1,5%, в то время как в странах Евросоюза – лишь на 0,3%. При этом с января на февраль текущего года подорожание составило 2,7%. Наиболее ощутимо в России прибавили в цене овощи (7,6%), фрукты (2,2%) и мясо (1,1%), а в ЕС – фрукты (1,6%) и овощи (0,7%), сообщает "Общественная служба новостей".
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