"Раздели трупы": ужасные детали гибели группы Дятлова

Группу Дятлова погубили ядовитые испарения. Первыми погибли самые крепкие туристы, а оставшиеся сняли с мертвых одежду.

Члены группы Дятлова отравились, вдыхая ядовитые испарения. Эту теорию подтверждает тот факт, что первыми погибли самые крепкие туристы, считает завотделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.

Эксперт напомнил, что первыми погибли Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко. С них оставшиеся в живых сняли одежду, чтобы обогреться.

"Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нес кого-то на пути от палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами. Либо у него была повышенная чувствительность или непереносимость таких веществ", – считает Тарасов. И все же, по мнению эксперта, для установления истины необходима комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов.

Ранее выяснилось, что шестеро туристов, которые в 1993 году погибли вблизи хребта Хамар-Дабан, и которых называют второй "группой Дятлова", могли пострадать из-за паров серной кислоты.

Девять студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова пропали на Северном Урале в конце января 1959 года. Следственный комитет России в качестве основной причины смерти назвал сход снежной лавины. Однако другие эксперты уверены, что гибель группы Дятлова была подстроена, передает Ura.ru.

Что случилось с группой туристов, которых вел в поход Игорь Дятлов зимой 1959 года, до сих пор вызывает споры. И это несмотря на то, что спустя 60 лет появилась наиболее вероятная версия. В соответствии с ней, группу Дятлова на перевале убили неопытность, халатность и снежная лавина, пишет "Царьград ТВ".