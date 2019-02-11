Фото лысого Трампа вызвало истерику

Дональд Трамп без косметических "улучшений" похож на ведущего телевикторины или советского руководителя. Пользователи Сети высмеяли "фотожабу" с президентом США, на которой Трамп изображен без волос и с "натуральным" цветом кожи.

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