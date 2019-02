Фото лысого Трампа вызвало истерику

Пользователь Twitter с ником Stone Cold опубликовал отредактированное фото Трампа. Американский президент представлен на снимке в "естественном", по мнению автора, виде: без "пересаженных" волос на голове и загара на лице, пишет Ura.ru.

Подписчики соцсети покатываются от хохота. Многие отмечали, что "отредактированный" Трамп выглядит более естественно – тем не менее, не совсем "нормально", пишет РИА ФАН.

"Я хотел посмотреть, что произойдет, если взять естественный цвет кожи из-под глаз и применить его к остальной части лица. Кроме того, я убрал прическу и „смыл“ краску для волос. Думаю, именно так Дональд выглядел, если бы был нормальным человеком", – приводит подпись автора публикации телеканал "360".

"Это некрасиво, но, по крайней мере, он больше не похож на ведущего телевикторины", – заметил один из комментаторов. "Почему-то парень справа кажется более надежным. Насколько это странно?", "Выглядит как советский генсек", "Он похож на рисовый пудинг", – публикует комментарии под снимком Трампа RT.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc