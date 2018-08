Тереза Мэй удивила неуклюжим шпагатом

Церемония, посвященная 100-летию со дня битвы под Амьеном, дала британцам очередной повод посмеяться над своим премьером. Их позабавил неуклюжий реверанс, которым Мэй приветствовала принца Уильяма.

Пользователи Сети отметили неплохую спортивную подготовку главы британского правительства. Чтобы так поклониться, надо иметь неплохую растяжку, отметили некоторые комментаторы. Другие же написали, что ноги Мэй "пьяны или пытаются сбежать".

Нашлись у премьера и защитники – они пытались объяснить критикам, что фотографы просто подловили политика в неудобный момент. Но слабые протесты сторонников Мэй не снизили градус веселья. "Я на 41 год моложе премьера, но и то не рискнула бы так растянуться", – пишет один из пользователей.

Надо отметить, что реверансы у Терезы Мэй не получаются, и этот инцидент далеко не первый. Британцы считают, что корень проблемы – в чрезмерной сутулости политика.

Не так давно блогеры опубликовали подборки с реверансами премьера. Как выяснилось, неуклюжие приседания Мэй демонстрировала также королеве Елизавете II и герцогине Кейт Миддлтон.

Anyone else think that #TheresaMay resembles a #giraffe having a drink when she tries to #curtsy ? pic.twitter.com/CeiYAQ4U9K

Некоторые пользователи предположили, что в скором времени глава британского правительства начнет поклоняться членам королевской семьи и молиться на них.

Has anyone noticed each Theresa May curtsys to royalty ie Prince William she gets lower and lower - Pretty soon she will be worshiping and praying - Just saying; it could happened ; ) RT pic.twitter.com/YbP80Kvyss