Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, кого считает "отличным кандидатом" на пост премьер-министра Великобритании. Им оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон.



Американский лидер заявил, что "очень уважает Джонсона", передает телеканал "360". "Я ему, очевидно, тоже нравлюсь. Он говорит обо мне хорошие вещи", – уверен политик.

Кроме того, Трамп назвал бывшего главу британского МИДа очень талантливым. "Думаю, он прекрасный представитель вашей страны", – считает президент США.

Американский лидер сообщил, что был крайне расстроен, когда узнал об отставке Джонсона. По словам Трампа, он надеется на его возвращение в политику, передает The Sun.

Российские эксперты, в свою очередь, объяснили подобные реплики президента США, пишет газета "Взгляд". "Похоже на то, что Трамп меняет власть в Великобритании. Тереза Мэй подорвала свою репутацию много раз, в том числе в отношениях с Трампом", – рассказал политолог Кирилл Коктыш.

Примечательно, что сам Борис Джонсон весьма нелестно отзывается об американском лидере. Бывший британский министр называл его "потрясающе невежественным типом".

Напомним, что Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по поводу отношений Великобритании с ЕС после брекзита. Он полагал, что позиция страны по данному вопросу предусматривает неоправданно большое число уступок Брюсселю.