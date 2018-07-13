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Политика

Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй

Дональд Трамп и Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, кого считает "отличным кандидатом" на пост премьер-министра Великобритании. Им оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон. 
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Американский лидер заявил, что "очень уважает Джонсона", передает телеканал "360". "Я ему, очевидно, тоже нравлюсь. Он говорит обо мне хорошие вещи", – уверен политик.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Кроме того, Трамп назвал бывшего главу британского МИДа очень талантливым. "Думаю, он прекрасный представитель вашей страны", – считает президент США.

Американский лидер сообщил, что был крайне расстроен, когда узнал об отставке Джонсона. По словам Трампа, он надеется на его возвращение в политику, передает The Sun.

Российские эксперты, в свою очередь, объяснили подобные реплики президента США, пишет газета "Взгляд". "Похоже на то, что Трамп меняет власть в Великобритании. Тереза Мэй подорвала свою репутацию много раз, в том числе в отношениях с Трампом", – рассказал политолог Кирилл Коктыш.

Примечательно, что сам Борис Джонсон весьма нелестно отзывается об американском лидере. Бывший британский министр называл его "потрясающе невежественным типом".

Напомним, что Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по поводу отношений Великобритании с ЕС после брекзита. Он полагал, что позиция страны по данному вопросу предусматривает неоправданно большое число уступок Брюсселю.

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Автор: Михаил Вштанов13 июля 2018, 13:10

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