Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Американский лидер заявил, что "очень уважает Джонсона", передает телеканал "360". "Я ему, очевидно, тоже нравлюсь. Он говорит обо мне хорошие вещи", – уверен политик.
Кроме того, Трамп назвал бывшего главу британского МИДа очень талантливым. "Думаю, он прекрасный представитель вашей страны", – считает президент США.
Американский лидер сообщил, что был крайне расстроен, когда узнал об отставке Джонсона. По словам Трампа, он надеется на его возвращение в политику, передает The Sun.
Российские эксперты, в свою очередь, объяснили подобные реплики президента США, пишет газета "Взгляд". "Похоже на то, что Трамп меняет власть в Великобритании. Тереза Мэй подорвала свою репутацию много раз, в том числе в отношениях с Трампом", – рассказал политолог Кирилл Коктыш.
Примечательно, что сам Борис Джонсон весьма нелестно отзывается об американском лидере. Бывший британский министр называл его "потрясающе невежественным типом".
Напомним, что Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по поводу отношений Великобритании с ЕС после брекзита. Он полагал, что позиция страны по данному вопросу предусматривает неоправданно большое число уступок Брюсселю.
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