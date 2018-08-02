Огородницу Меланью Трамп заклевали за кошелку и помидоры

Супруга президента США Дональда Трампа стала мишенью для сарказма. В Сети появился снимок, на котором первая леди страны работает в огороде.

Фотография Меланьи, работающей в Kitchen Garden у Белого дома, стала интернет-мемом. Американцы высмеяли супругу главы государства, посоревновавшись в остроумии и сделав массу фотожаб.

Пользователи Twitter заметили, что Меланья одета в дорогую рубашку и кеды Converse, передает телеканал "360". По мнению комментаторов, такая одежда подчеркивает дистанцию между ней и простой работой в огороде.

Жену президента США сравнили с бывшей первой леди Мишель Обамой, которая тоже не боялась работы в огороде. "Люблю выбраться на свежий воздух", – написал один из комментаторов.

"Плохиш в огороде", – сыронизировал другой. Кроме того, пользователи соцсети посчитали, что в паре с Майклом Джексоном Меланья будет смотреться наиболее органично.

The reason no one likes Melania because she clearly hates everything. pic.twitter.com/hMGhutHkiC — Talia (@2020fight) 31 июля 2018 г.

Стоит отметить, что наряды Меланьи Трамп регулярно становятся поводом для дискуссий. Так, ранее первую леди США раскритиковали за провокационную фразу на одной из ее вещей. Супруга американского президента во время встречи с детьми мигрантов была одета в куртку с надписью "Мне реально наплевать".