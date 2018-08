Огородницу Меланью Трамп заклевали за кошелку и помидоры

Фотография Меланьи, работающей в Kitchen Garden у Белого дома, стала интернет-мемом. Американцы высмеяли супругу главы государства, посоревновавшись в остроумии и сделав массу фотожаб.

Пользователи Twitter заметили, что Меланья одета в дорогую рубашку и кеды Converse, передает телеканал "360". По мнению комментаторов, такая одежда подчеркивает дистанцию между ней и простой работой в огороде.

Жену президента США сравнили с бывшей первой леди Мишель Обамой, которая тоже не боялась работы в огороде. "Люблю выбраться на свежий воздух", – написал один из комментаторов.

"Плохиш в огороде", – сыронизировал другой. Кроме того, пользователи соцсети посчитали, что в паре с Майклом Джексоном Меланья будет смотреться наиболее органично.

The reason no one likes Melania because she clearly hates everything. pic.twitter.com/hMGhutHkiC