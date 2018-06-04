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Как пассажирский Ту-144 потерпел катастрофу под Парижем

Фото: wikipedia.org
Тридцатый Международный авиасалон во французском Ле-Бурже, проходивший летом 1973 года, обещал стать полем битвы двух новейших сверхзвуковых пассажирских самолетов – советского Ту-144 и франко-британского "Конкорда". Показательный полет лайнера из СССР был назначен на 3 июня. Ничто не предвещало беды, однако самолет разрушился прямо в небе и упал на находившиеся неподалеку жилые дома. Что стало причиной катастрофы?
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Днем 3 июня в 15:19 Ту-144 под управлением опытного пилота Михаила Козлова вышел на взлетно-посадочную полосу, набрал скорость, оторвался от земли и под аплодисменты зрителей стремительно взлетел. Выполнив несколько маневров, лайнер пошел на снижение.

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Внезапно Козлов решил уйти вверх и потянул штурвал на себя. А поскольку высоту самолет уже потерял, резкий подъем привел к избыточным нагрузкам на конструкцию лайнера. Из-за этого у машины отвалилось правое крыло, Ту-144 оказался объят пламенем. Экипаж безуспешно пытался взять ситуацию под контроль или хотя бы отвести падающую машину от жилых кварталов.

Но все усилия были тщетны: новейший советский сверхзвуковой лайнер, надежда отечественной гражданской авиации, рухнул на пригород Парижа Гусенвилль. Погибли все члены экипажа – шесть человек, а также восемь местных жителей, 25 получили ранения различной степени тяжести. Обломки разбросало на площади в более чем квадратный километр.

Случившееся расследовала франко-советская комиссия. Сильно осложняли работу специалистов отсутствие данных с черных ящиков. Одно из устройств было потеряно, другое оказалось сильно повреждено. Тем не менее спустя год комиссия завершила работу. Следователи заявили, что нештатная ситуация произошла на высоте 1,2 тысячи метров, когда лайнер перешел в горизонтальный полет. В этот момент пилот увидел рядом с собой французский самолет "Мираж", с которого велась фотосъемка советского самолета.

Фото: wikipedia.org/RIA Novosti archive

Угрозы столкновения не было, но летчик Ту-144 совершил резкий маневр уклонения, из-за чего второй пилот советского лайнера, который вел видеосъемку о полете для французского телевидения, упал на панель управления. В итоге машина потеряла высоту, командир резко дернул на себя штурвал, самолет не выдержал перегрузки и начал разрушаться. Вывод комиссии – всему виной стал человеческий фактор. Тем не менее материалы расследования засекретили, что породило массу неофициальных версий.

Согласно одной из них, виновато советское руководство, которое хотело продемонстрировать преимущества нового сверхзвукового лайнера западной публике. Ту-144 конкурировал с франко-британским "Конкордом", ставки были высоки. Западный самолет также участвовал в показательных полетах в Ле-Бурже. Посему пилотам советской машины приказали выжать из нее все, на что она способна.

Фото: wikipedia.org/Jim Ross

В Москве, считают сторонники этой версии, хотели доказать преимущества социалистической науки и техники. Кроме того, в случае успеха можно было рассчитывать на дальнейший экспорт самолета за границу. Результат закономерен: лайнер не выдержал перегрузок и рухнул.

Другие предполагают, что гибель Ту-144 – результат происков западных спецслужб. Якобы один из членов советской делегации в ночь перед показательным полетом видел, как неизвестные пробрались к лайнеру и открутили одну из гаек. В любом случае, гибель конкурента была выгодна производителям "Конкорда". Западный лайнер вышел из гонки победителем, а его советский аналог через пять лет прекратил полеты.

По мнению авторов франко-британского документального фильма "Конкорд" и "Туполев": война самолетов", Москва и Париж договорились о неразглашении истинных причин случившегося. Вполне возможно, что на фоне наметившейся разрядки международной напряженности стороны решили "не выносить сор из избы". За год до катастрофы Ту-144 СССР и США подписали договор об Ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), готовилось подписание договора ОСВ-2. Скандал из-за лайнера мог свести все миротворческие усилия на нет.

Автор: Иван Поляков4 июня 2018, 20:31

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