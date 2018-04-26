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Общество

На Украине взорвалась атомная электростанция

Фото: wikipedia.org
Ровно 32 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших техногенных катастроф XX века – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Жертвами трагедии стали сотни человек: кто-то погиб почти сразу, другие же годами мучились от лучевой болезни. Dni.Ru продолжают цикл материалов о самых масштабных катаклизмах и авариях в истории СССР.
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Первую очередь станции начали строить в 1970 году, а спустя семь лет первый энергоблок был подключен к энергосистеме СССР. Но станцию будто бы с самого начала преследовал злой рок.

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 Катастрофы СССР

Сюжеты Катастрофы СССР

Спустя несколько лет после ввода в эксплуатацию на ЧАЭС произошла первая авария – зловещее предзнаменование грядущей трагедии. Во время пробного пуска первого энергоблока один из каналов реактора разрушился, деформировалась графитовая кладка активной зоны. К счастью, обошлось без жертв, а последствия происшествия удалось устранить в короткие сроки.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке начались испытания турбогенератора. Инженеры планировали заглушить реактор и произвести замер  показателей генератора. Однако заглушить реактор безопасно не удалось. Взрыв произошел в 1 час 23 минуты по московскому времени, начался сильный пожар.

Вопреки расхожему мнению, при взрыве реактора практически никто не погиб и не пострадал. Жертвой оказался лишь оператор насосов Валерий Ходемчук. Его тело предположительно оказалось раздавлено упавшими массивными плитами, и в дальнейшем, при поисково-спасательных операциях, найти его не удалось. Второй жертвой аварии стал инженер-наладчик автоматики Владимир Шашенок. Он скончался утром того же дня от полученных ожогов.

Фото: wikipedia.org

Реактор оказался практически полностью разрушен, огромное количество радиации начало выходить в атмосферу. Пожарные прибыли на место трагедии спустя пару десятков минут. Без каких-либо средств защиты от смертоносного излучения (из экипировки у них были лишь брезентовые робы, рукавицы и каска) они принялись тушить пылающий атомный реактор, в результате чего получили колоссальную дозу радиации.

Слабость, рвота и другие признаки сильного радиоактивного облучения стали отмечаться у пожарных спустя 15 минут после начала тушения. Первую помощь им оказывали прямо на месте, а затем принимали решение об отправке в госпитали, в том числе в Москву.

Лучевая болезнь практически сразу же была зафиксирована у 134 человек, находившихся в тот момент на месте катастрофы. Около 30 из них умерли уже в скором времени, остальные мучились дольше. Всего из-за аварии на ЧАЭС, включая отдаленные последствия облучения, погибли около четырех тысяч человек.

Между тем власть первые часы после катастрофы не намеревались эвакуировать расположенный в непосредственной близости от Чернобыльской станции город Припять. Утром 26 апреля, ничего не подозревавшие горожане спокойно прогуливались по городу. Была сильная жара, светило солнце, многие собрались ехать на дачи, на рыбалку. Припять жила своей обычной жизнью, даже и не подозревая, что именно случилось всего лишь в двух километрах.

Впервые в руководстве страны всерьез заговорили об эвакуации лишь поздно вечером 26 апреля. А соответствующее указание пришло в два часа ночи 27 апреля. Горожанам было предписано взять с собой документы, необходимые вещи, еду на несколько дней. 47 тысяч человек ждали несколько тысяч автобусов с горящими фарами. Из города выезжали по шоссе в два ряда. Колонна выдвинулась на запад, в сторону Полесского и Ивановского районов. Никто и не предполагал, что прощается с Припятью навсегда. В дальнейшем в течение мая из 30-километровой зоны отчуждения было выселено более 115 тысяч человек.

Фото: GLOBAL LOOK press

Первое официальное сообщение о произошедшем было передано лишь 28 апреля – спустя два дня после катастрофы. В нем случившееся называлось "несчастным случаем". Далее типичным сухим канцелярским языком говорилось об оказании "всей необходимой помощи" пострадавшим, а также создании правительственной комиссии для выяснения причин случившегося.

Как признавался впоследствии бывший президент СССР Михаил Горбачев, первомайские демонстрации, шедшие в те дни в Киеве и других городах, расположенных неподалеку от места катастрофы, не были отменены из-за того, что власти якобы не располагали полнотой картины случившегося. Кроме того, заявлял Горбачев, были опасения, что в городах начнется паника.

На этом неприятности на Чернобыльской АЭС не закончились. Осенью 1993 года из-за аварии был остановлен второй энергоблок. В марте 2000 года правительство Украины приняло решение о закрытии станции.

Был утвержден проект полной ликвидации ЧАЭС к 2065 году. Предполагается с 2022 по 2045 годы снизить радиоактивность реакторных установок, затем демонтировать их, а место, где стоит станция, полностью очистить от радиоактивных элементов. Однако из-за нестабильной ситуации на Украине и катастрофической ситуации с бюджетом многие эксперты ставят под сомнение реализацию этих планов.

Автор: Иван Поляков26 апреля 2018, 08:00

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