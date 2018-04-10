Познер выступил с заявлением о санкциях

Известный телеведущий Владимир Познер не видит ничего трагического в новом витке санкционной войны. Он вспомнил период правления Рональда Рейгана, когда весь мир, казалось, стоял на пороге ядерной катастрофы.

Познер напомнил, что в бытность президентства в США Рейгана Советский Союз называли империей зла. Стране пророчили, что она закончит свой путь на пепелище. Тогда прекратились все отношения и сотрудничество в культурной и спортивной сферах.

Но произошло неожиданное для всех событие – встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана, вслед за которой не сразу, но тем не менее закончилась холодная война. "Вспоминая это, – а я ведь в какой-то степени был участником того, что происходило тогда, – я бы не спешил с похоронными маршами", – приводит слова Познера BFM.RU.

Ранее журналист объяснил в интервью изданию "ПолитЭксперт" суть американской политики в отношении России. По его мнению, проблемы заключаются в том, что наша страна возвращает себе влияние на международной арене после распада СССР. Этот факт не устраивает истеблишмент в США и провоцирует элиту на ведение отчаянных и очень опасных политических игр.

На новый виток санкций Минфин США пошел 6 апреля, опубликовав список из двух десятков фамилий российских бизнесменов и госуправленцев. Они и подконтрольные им компании попали в немилость из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Не исключено, что Белый дом объявит вскоре о новых ограничительных мерах, причиной которых будет дело об отравлении в Британии двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Накануне, 9 апреля, на российских биржах после объявления о новых санкциях произошло резкое падение акций крупнейших компаний, активы которых контролируют попавшие в черный список бизнесмены. Также обвалился и валютный рынок, рубль подешевел на 3%. Сегодня падение продолжилось: на 15:30 мск доллар на Московской бирже стоит 62 рубля 66 копеек, евро взлетел в цене до 77 с половиной рублей.