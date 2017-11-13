Хитрый украинец загнал Познера в тупик

Житель Украины озадачил известного российского журналиста Владимира Познера, задав ему весьма хитрый вопрос. Мужчина по имени Александр поинтересовался у ведущего тем, как оставаться честным перед законом и не платить налоги.

"Вы часто упоминаете, что прежде всего для изменений в государстве нужно начинать с себя. Но что делать, если мне противно, что налоги, которые я плачу, идут на ведение войны и прочие отвратительные вещи? Хочется быть честным перед законом, но от уплаты налогов наступает отвращение", – задал вопрос украинец на сайте "Познер Online".

В ответ на это журналист признался, что не до конца понял смысл вопроса. Познер подчеркнул: говоря об изменениях в себе, он не имел в виду оплату налогов. По словам журналиста, если человек предъявляет претензии государству, в котором живет, он должен задуматься и над тем, насколько его поведение соответствует этим претензиям.

"К примеру, нельзя винить государство в коррупции, если вы сами берете/даете взятки", – добавил он. Познер также отметил, что существует такое явление, как гражданское неповиновение, и в этом случае человек принципиально не подчиняется закону, который он не приемлет.

"Последствия бывают крайне неприятными, но человек идет на это. Или не идет. В любом случае надо самому себе честно отвечать на вопрос, почему поступаю так или иначе", – заключил журналист.