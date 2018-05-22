Лондон предъявил ультиматум Абрамовичу

Лондон потребовал от Абрамовича объяснений. Для получения британской визы российскому бизнесмену предстоит раскрыть источник своего многомиллиардного состояния.

У Романа Абрамовича закончилась британская виза инвестора, ее еще называют золотой. Все, кто вложил в экономику Туманного Альбиона более двух миллионов фунтов стерлингов, могут рассчитывать на долгосрочную визу, а со временем и на вид на жительство.

После отравления в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля британские власти взялись за богатых россиян, живущих в стране, и даже проверяют законность обучения детей бизнесменов в университетах Англии. Особое внимание – большим деньгам, хранящимся в лондонских банках.

По данным газеты The Daily Telegraph, золотая виза Романа Абрамовича истекла в апреле, из-за чего он не смог посетить матч своей команды "Челси". В связи с этим бизнесмену пришлось подать заявление на новую визу по более жестким правилам, вместо того чтобы продлить уже существующую. До этого в течение 15 лет Лондон так и и делал.



Одновременно в Лондоне прозвучало заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона. Он сообщил, что взял на заметку эффективность последней волны американских санкций, ударивших по Олегу Дерипаске. Министр также добавил, что после брекзита Лондон может усилить санкции в отношении Москвы без оглядки на остальную Европу.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 21 Май 2018 в 12:23 PDT

Пока не ясно, пишет издание, подозревают ли Абрамовича в чем-то незаконном и попал ли он под усиленные проверки, о которых заявляли в МВД Великобритании после отравления Скрипалей. Министерство тогда пообещало внимательнее посмотреть на визы 700 богатых россиян.

Британцы стараются ударить по тем людям, которые считаются кошельками режима. Абрамович в этом списке находится на первом месте, и поэтому они сейчас прощупывают общественную международную реакцию, считает политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей.





"Насколько я знаю из своих недавних встреч и бесед, у них есть морально психологическая готовность приступить к жестким действиям. Если они к этим действиям приступят, если они их скоординируют с США и еще с парочкой стран, в первую очередь с Германией, это будет очень серьезная угроза", – сказал эксперт в интервью BMF.RU.

В российском посольстве в Лондоне тоже прокомментировали новость о задержке выдачи британской визы Роману Абрамовичу. Борьба с грязными деньгами не должна выливаться в запугивание российских бизнесменов, заявили в диппредставительстве.