"Завершает иммиграцию": Абрамович решил бежать в Израиль

Российский бизнесмен Роман Абрамович станет гражданином Израиля. По данным израильских СМИ, он прибывает в страну, чтобы "завершить процесс иммиграции".

Роман Абрамович строит огромный дом в Тель-Авиве, в районе Неве-Цедек, утверждает израильская газета "Исраэль ха-Йом". Издание сообщает, что прибытие российского предпринимателя ожидается 24 мая.

"На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейский миллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", как ожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процесс репатриации", – пишет газета. Как отмечается, по законодательству Израиля правом на получение гражданства обладают евреи, их дети и внуки.

Сам Абрамович эти сообщения пока не комментирует. Известно, что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы. В прессе ранее появилась информация, что предпринимателю, прежде чем получить разрешение британских властей, придется объяснить им, как он стал обладателем крупного состояния, передают РИА Новости.

Эксперты полагают, что жизни владельца футбольного клуба "Челси" на Туманном Альбионе пришел конец. Как писали Dni.Ru, в феврале в Британии в силу вступил закон "О криминальных финансах", позволяющий местным судам наложить арест на собственность иностранцев, если они признают источник ее происхождения "сомнительным" – и Абрамович в этом случае не станет исключением.

Золотая виза Романа Абрамовича истекла в апреле, из-за чего он не смог посетить матч своей команды "Челси". Бизнесмену пришлось подать заявление на новую визу по более жестким правилам, вместо того чтобы продлить уже существующую, как это делал Лондон в течение 15 лет.

Журналисты уже обратились за комментариями по поводу предполагаемого получения израильского гражданства Абрамовичем к пресс-секретарю президента России. Дмитрий Песков ответил, что ему об этом ничего не известно – да и вообще Кремль не отслеживает перемещения и поездки российских предпринимателей.