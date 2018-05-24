"Завершает иммиграцию": Абрамович решил бежать в Израиль
Роман Абрамович строит огромный дом в Тель-Авиве, в районе Неве-Цедек, утверждает израильская газета "Исраэль ха-Йом". Издание сообщает, что прибытие российского предпринимателя ожидается 24 мая.
"На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейский миллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", как ожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процесс репатриации", – пишет газета. Как отмечается, по законодательству Израиля правом на получение гражданства обладают евреи, их дети и внуки.
Сам Абрамович эти сообщения пока не комментирует. Известно, что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы. В прессе ранее появилась информация, что предпринимателю, прежде чем получить разрешение британских властей, придется объяснить им, как он стал обладателем крупного состояния, передают РИА Новости.
СМИ: оставшийся без британской визы #Абрамович отправился за #израиль'ским гражданством https://t.co/K9r5dztxJM pic.twitter.com/cMDMZ5SZqD— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 24 мая 2018 г.
Эксперты полагают, что жизни владельца футбольного клуба "Челси" на Туманном Альбионе пришел конец. Как писали Dni.Ru, в феврале в Британии в силу вступил закон "О криминальных финансах", позволяющий местным судам наложить арест на собственность иностранцев, если они признают источник ее происхождения "сомнительным" – и Абрамович в этом случае не станет исключением.
Золотая виза Романа Абрамовича истекла в апреле, из-за чего он не смог посетить матч своей команды "Челси". Бизнесмену пришлось подать заявление на новую визу по более жестким правилам, вместо того чтобы продлить уже существующую, как это делал Лондон в течение 15 лет.
Журналисты уже обратились за комментариями по поводу предполагаемого получения израильского гражданства Абрамовичем к пресс-секретарю президента России. Дмитрий Песков ответил, что ему об этом ничего не известно – да и вообще Кремль не отслеживает перемещения и поездки российских предпринимателей.
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