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Политика

Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
Древнеукраинские князья издавна решали судьбы Европы. Так иронично отреагировали в Совфеде на сообщение украинских СМИ о том, что Порошенко "подписал акт о капитуляции Германии".

Продолжение: На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор
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Президенту Украины Петру Порошенко сегодня должно быть около 95 лет. Ведь он – участник исторического события 1945-го года, иронизирует член Совета Федерации Алексей Пушков.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Укро-СМИ сообщают: Порошенко присутствовал при подписании акта капитуляции Германии ! Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что "древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы", – написал в своем Twitter российский сенатор. Пушков в своем посте вспомнил и более раннее заявление Порошенко, который как-то назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

О присутствии Порошенко при подписании Германией акта о капитуляции сообщил днем ранее телеканал "Прямой" . Речь шла об участии украинского президента  в акции "Первая минута мира". Однако редакторы неграмотно сформулировали предложение. На ошибку обратил внимание один из пользователей Facebook. "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало", – написал он.

Ранее Порошенко приписал именно украинцам победу над нацизмом. Президент Украины в своей речи призвал не забывать подвиги украинского народа и подчеркнул, что во время войны на территории страны на протяжении 35 месяцев велись активные боевые действия. "По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше", рассказал украинцам глава государства.

Петр Порошенко напомнил слушателям и о том, что во время войны миллионы украинцев погибли от пуль, голода и погодных условий. А нацисты разрушали памятники и оскверняли святые места, передает РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев10 мая 2018, 09:13

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