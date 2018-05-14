Гордон сожалеет о победе СССР в ВОВ: Украине было бы лучше с Гитлером

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о возможном развитии событий, если бы в Великой Отечественной войне триумф был на стороне фашистской Германии. Он считает, что победа Адольфа Гитлера обернулась бы "большим благом" для советских людей.

Гордон считает, что Гитлер целился захватить Украину, нефтяные промыслы Баку и выйти оттуда к Ирану. Он отметил, что Незалежная стала бы "аграрной немецкой республикой".

"Я вам скажу, Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева – нынешняя Самара, как максимум – до Урала", – заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина". "Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что, если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило", – сказал он.

Также Гордон считает, что на территории Украины осталось бы "столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом", а остальные "наверняка погибли бы" или были бы вывезены в Германию для работы. "Все было бы отлично, если бы не было партизанской войны... Огромное количество людей сотрудничало с немцами", – заявил он.

Также журналист сказал, что сдал бы Ленинград немцам. Он объяснил это тем, что жизнь каждого человека дороже, чем "город Ленина".

Вместе с тем Дмитрий Гордон признал, что его бы не существовало, так как он еврей, а нацисты его народ истребляли. По его словам, в печах погибли бы вместе с евреями цыгане и партизаны.