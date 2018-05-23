Склочница Маркл плетет интриги с Трампом после свадьбы
Бывшей актрисе припомнили давнее интервью, в котором она призналась, что в детстве хотела стать президентом или телеведущей. "Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать возглавить Белый дом", – начали цепляться к словам Маркл журналисты.
Однако представитель герцогини поспешил опровергнуть эту информацию, назвав ее слухами, пишет "Газета.ru". Он заявил, что слова источника о желании дивы занять пост главы США – вымысел.
При этом отмечается, что Меган Маркл связывают теплые отношения с экс-президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель, передает НСН. В 2016 году она назвала лидера Америки Дональда Трампа "вызывающим разногласия".
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.
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