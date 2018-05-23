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Склочница Маркл плетет интриги с Трампом после свадьбы

Дональд Трамп и Меган Маркл. Фото: Dni.Ru
Жена принца Гарри, получившая почетный титул герцогини Сассекской, неоднократно заявляла о желании стать президентом. Недавно появилась информация о том, что Меган Маркл метит на пост главы США.
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Бывшей актрисе припомнили давнее интервью, в котором она призналась, что в детстве хотела стать президентом или телеведущей. "Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать возглавить Белый дом", – начали цепляться к словам Маркл журналисты.

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Однако представитель герцогини поспешил опровергнуть эту информацию, назвав ее слухами, пишет "Газета.ru". Он заявил, что слова источника о желании дивы занять пост главы США – вымысел.

При этом отмечается, что Меган Маркл связывают теплые отношения с экс-президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель, передает НСН. В 2016 году она назвала лидера Америки Дональда Трампа "вызывающим разногласия".

 

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей. 

Автор: Михаил Вштанов23 мая 2018, 10:38
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