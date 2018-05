Меган Маркл подлизывается к коварной мачехе принца Гарри

Сегодня, 22 мая, Гарри и Меган впервые посетили официальное мероприятие в качестве мужа и жены. Они пришли на прием в честь 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце.

Присутствующие отметили, что во время празднования Маркл проводила много времени рядом с мачехой своего супруга герцогиней Корнуэлльской Камиллой. Женщины о чем-то мило болтали, шептались, и, порой, заливались дружным смехом, чем привлекали внимание гостей торжества.

Поклонники, были смущены таким поведением Меган, ведь ранее она во всеуслышание заявляла о том, что во всем пытается подражать матери своего супруга принцессе Диане. А учитывая скандал, в котором была замешана Камилла, герцогине Сассекской следует скорее сторониться новой супруги принца Чарльза, нежели подлизываться к ней.

Отметим, что брак родителей Гарри – принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за Камиллы. Герцогиня Корнуэлльская состояла в близких отношениях с сыном королевы еще до его женитьбы, однако ее кандидатура как невесты не устроила королеву. Брак Чарльза и Дианы никак не повлиял на взаимоотношения влюбленных, они продолжали периодически встречаться.

The Duke and Duchess of Sussex at the Prince of Wales' 70th Birthday Garden Celebration at Buckingham Palace #DuchessofSussex #HarryAndMeghan https://t.co/WW4LZcIlEz pic.twitter.com/cMizHotF45