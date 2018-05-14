Запад нашел способ сорвать ЧМ-2018 в России

Отравленный в начале марта в Солсбери беглый предатель, бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль по-прежнему востребован на Западе. На сей раз его могут использовать с целью осложнить проведение чемпионата мира по футболу в России.

"Если проанализировать западное информационное поле, то к концу апреля тема Скрипалей вообще практически исчезла", – отметил директор Центра политологических исследований Павел Салин. Однако на днях появилась информация, что бывший сотрудник ГРУ посещал Эстонию, Чехию и, возможно, Испанию, где делился со спецслужбами западных государств информацией о работе российской разведки.

По словам эксперта, вполне возможно, что тема Скрипаля и его отравления вновь возвращается в топ для информационной атаки на Россию. "Это связано с желанием "ястребов" на Западе в преддверии обсуждения новых санкционных мер и чемпионата мира по футболу, чтобы вновь консолидировать общество и элиты на антироссийской основе", – цитирует аналитика RT.

До начала мирового первенства остается ровно месяц. Не исключено, что Запад действительно хочет использовать фактор Скрипаля, причем не только для ухудшения имиджа нашей страны в преддверии соревнований, но и, возможно, для срыва мундиаля. Стоит напомнить, что на фоне обострения отношений между Россией и Западом в США и европейских странах уже неоднократно высказывались в пользу бойкота чемпионата мира по футболу – 2018.

Ранее с таким предположением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предположил, что одним из мотивов заказчиков отравления бывшего сотрудника ГРУ может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Определенные силы на Западе хотят по максимуму осложнить проведение первенства.





Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. По сообщениям британской стороны, на месте происшествия были найдены следы нервно-паралитического вещества "Новичок". В Лондоне заявили, что химикат разрабатывался в СССР, а раз так, то к отравлению экс-сотрудника ГРУ якобы причастна Москва. Россия обвинения в свой адрес отвергает.

В качестве ответных мер Лондон выслал с Туманного Альбиона 23 российских дипломата. На фоне скандала члены британской королевской семьи и члены кабинета министров заявили, что не поедут на мундиаль.