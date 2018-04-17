Театр абсурда: Чем только ни травили Скрипалей

Лондон сам загоняет себя в ловушку. Чем только не травили Сергея Скрипаля и его дочь по версии британских властей, на очереди – таинственная жидкость.

Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в жидком состоянии. Эти данные телеканала Sky News расходятся с информацией, озвученной ранее британскими властями.

Сначала речь шла о нервно-паралитическом газе "Новичок, якобы произведенным в СССР. После того, как дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль внезапно поправилась, в Лондоне заговорили о геле, которым злоумышленники смазали дверную ручку в дому у Скрипалей. И вот теперь британцы объявили о жидкости, забыв при этом сообщить, каким образом отравившиеся с ней контактировали.

Между тем согласно докладу ОЗХО, яд, которым были отравлены бывший сотрудник российской спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вряд ли был произведен в России. На днях министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что по итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. Ни в СССР, ни позже в России разработка таких отравляющих веществ не проводилась.

Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его… https://t.co/D85KCYHttv — Новости Происшествия (@ya_news_inciden) 17 апреля 2018 г.

Лавров также предположил, что одним из мотивов заказчиков отравления Скрипалей может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет в России.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через несколько часов обвинила в случившемся Москву, не предоставив при этом никаких доказательств.