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Общество

Ложь предателя Родченкова и "Новичок": кто кошмарит Россию

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Ложь становится главным козырем в безумных играх Запада против России.Последние откровения сбежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова еще раз подтверждают, что плохой спектакль, в котором Москве отвели роль мирового изгоя, продолжается. Еще один пока не закончившийся акт этой плохо поставленной пьесы – отравление в Британии двойного агента Сергея Скрипаля.
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Атака на российский спорт была развязана с подачи Григория Родченкова, который два года назад поведал американским журналистам о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Со слов сбежавшего в Штаты чиновника, сего там только не было – подмена пробирок с анализами сотрудниками российских спецслужб, какая-то дыра в стене лаборатории, где хранились пробы российских спортсменов, коктейль "Дюшес" со стероидами…

В итоге все эти откровения гражданина, против которого в России возбуждено уголовное дело, привели к тому, что WADA и фактически находящийся под его контролем Международный олимпийский комитет, признали 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировали их результаты и пожизненно отстранили не самых последних атлетов от участия в Олимпиадах.

Фото: GLOBAL LOOK press/Scott Mc Kiernan

Дальше была Олимпиада в Пхенчхане, куда не смогли поехать наши сильнейшие спортсмены, которые были обвинены в приеме запрещенных препаратов. А тех, кого пустили на Игры, были вынуждены выступать под нейтральным флагом: их всячески унижали как морально, так и физически.

К примеру, российский флаг спортсмены могли вывешивать только в спальне, а некоторых наших атлетов по несколько часов задерживали допинг-комиссары WADA.

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix

И вдруг сегодня, после всех этих унижений и попыток уничтожения российского спорта, Родченков на слушаниях в Международном спортивном суде заявил, что не обладает информацией о том, кем и как осуществлялась доставка коктейля "Дюшес" на соревнования или тренировочные сборы, проводимые за рубежом: перевозился ли он через границу в жидком виде или в форме пилюль.

Говоря о хранилище с чистой мочой Родченков признал, что он никогда лично не участвовал в сборе чистых проб и не был свидетелем сдачи подобных проб спортсменами. Кроме того, информатор WADA заявил, что не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимого допинг-проб.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что же это получается? Десятки российских спортсменов, пострадавших от вранья Григория Родченкова, должны теперь бегать по европейским судам, доказывая свою невиновность и в качестве оправданий предоставлять последние показания этого лжеца? С таким же успехом он завтра может сказать, что и это все неправда.

Очевидно, что происходит вся эта вакханалия не случайно. На Россию давят по всем фронтам, не желая прощать ей абсолютно законное с точки зрения международного права воссоединение с Крымом. Кроме того, впереди Чемпионат мира по футболу и на Западе не оставляют попыток если не сорвать его, так серьезно осложнить проведение мундиаля.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst

Если сравнить историю с Родченковым и отравление в Солсбери бывшего агента российских спецслужб Сергея Скрипаля, то видно, как они похожи. Лицемерие и ложь, путаница в показаниях обвинителей России выдают режиссеров одного большого действа.  

Прославленный российский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, борец Александр Карелин вспомнил цитату из Марка Твена, которая как нельзя лучше подходит к антироссийским скандалам последних лет: "Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать".

Между тем в истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком и двойным агентом Сергеем Скрипалем вранья тоже хватает. Создается впечатление, что вся она выдумана от начала до конца с целью еще большей изоляции России.

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com

С момента отравления прошло уже почти два месяца, но ни фото, ни видеокадров отравленного загадочным газом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Скотленд-ярд так и не предоставил. Местные спецслужбы могли бы на худой конец одеть Скрипаля в зеленую пижаму, как отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко. Но даже до этого не догадались сделать наследники Шерлока Холмса.

Вспомним, что по версии британских следователей для отравления семьи Скрипалей использовался газ "Новичок". До марта 2018 года никто и не знал, что такое вещество есть в арсенале спецслужб. К слову, у России его и нет вовсе, так как она достаточно давно выполнила все свои обязательства по утилизации химического и бактериологического оружия.

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE

Образцы газа, ясное дело, британцы по просьбе российского МИДа нам не передали. Зато в течение полутора месяцев рассказывали сказки о методах, которыми российские агенты хотели устранить Скрипалей. Среди "обвиняемых" были стол, за которым обедали отравленные; чемодан с ядом, прилетевший в руках дочери полковника прямиком из Москвы; дверь дома в Скрипалей и, наконец, гречневая каша, которую так любят русские люди.

Не хватает в этом списке матрешки, сарафана, медведя и балалайки. Но, как говорится, еще не вечер и, вероятно, эти символы России всплывут в отчетах британских полицейских. Кстати, они все больше становятся похожи на пресловутых британских ученых, которые время от времени сообщают миру о "грандиозных" открытиях.

Автор: Александр Комаров27 апреля 2018, 22:04

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