Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль

Елена Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери вместе с отцом, экс-сотрудником ГРУ, Юлии дала интервью. Она предположила, что английские власти ограничивают свободу Юлии Скрипаль.

Елена, как и Виктория Скрипаль, уже общавшаяся со СМИ, – племянница бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Она живет в Приморском крае, куда перебралась из Казахстана, где в свое время служил ее отец.

Женщина рассказала, что в последнее время они очень редко общались с сестрой. "Потому что я в силу своей отдаленности – плюс у меня сейчас маленькие дети – выехать, к сожалению, не могу, даже если хотелось бы", — цитирует Елену Пятый канал.

По мнению сестры, Юлия находится под прессингом. "Возможно, есть давление. Возможно, ей не дают разговаривать", – считает родственница. Прослушав запись телефонного разговора своих двоюродных сестер Виктории и Юлии, Елена пришла к выводу, что голоса принадлежат именно им.

"Это на 100% реальный разговор. Я, когда первый раз слушала эту запись, даже представила, как Юля разговаривает. Это 100% Юля. Конечно, это ее голос, это ее манера говорить" – пояснила Елена. При этом она добавила, что в голосе британской "пленницы" есть определенное напряжение. Женщина уверена, что ее двоюродную сестру удерживают в Великобритании насильно.

Ранее Организация по запрещению химического оружия завершила расследование по отравлению Скрипалей в Солсбери и передала результаты Великобритании. В опубликованном отчете говорится о том, что причиной резкого ухудшения здоровья Сергея и его дочери Юлии стало нервно-паралитическое вещество.