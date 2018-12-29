Как Путин встретит Новый год
В графике Владимира Путина на 31-е декабря – несколько спортивных мероприятий. Сообщивший об этом журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вдаваться в детали не стал.
"Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране – не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия", – сообщил пресс-секретарь президента.
Запланированы рабочие встречи. Начались они 29 декабря: российский лидер встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин предложил Лукашенко обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей России и Белоруссии.
А 31 декабря будет заполнено работой до последних минут. Но все же, несмотря на загруженный график Владимира Путина, Новый год глава государства встретит, как обычно, в кругу родных и близких, приводит слова Дмитрия Пескова Teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал самой обсуждаемой персоной 2018 года в социальной сети "ВКонтакте". В сообщении сказано, что Путин занял первое место в рейтинге персон года с 9 миллионами упоминаний.
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