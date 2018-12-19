Украинцы взвыли после пощечины Соловьева
Ведущий отметил, что Украина может потерять свое государство. Говорил Соловьев уверенно и жестко.
"Еще раз повторю: дернетесь – потеряете ваше государство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы не дернемся – мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в нашей истории всегда", – залепил оплеуху Украине Соловьев. Также журналист заявил, что Киеву никогда не удастся победить Москву.
"Никогда Украина не побеждала, когда пыталась противостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" – высказался Владимир Соловьев. После выхода программы в эфир украинское издание "Обозреватель" выпустило статью на тему слов телеведущего.
В своем материале оскорбившиеся журналисты Незалежной называют Соловьева "главным пропагандистом Кремля" и "рупором путинского режима".
Как писали "Дни.ру", в эфире того же выпуска шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" произошел конфликт между ведущим Дмитрием Куликовым и польским политологом Якубом Корейбой. Россиянин запустил в оппонента стакан с водой, за то что тот мешал ему говорить.
В конфликт вмешался и Владимир Соловьев, резко отчитав поляка. "Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!" – заявил Соловьев.
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