Ведущий Соловьев высмеял агрессивный Киев

Власти в Киеве провоцируют Москву на конфликт. Если их цель – война с Россией, это значит одно: они окончательно обезумели.

В инциденте у Крымского моста именно Украина выступила агрессором. На этом фоне обращение Киева к мировому сообществу с требованием принять меры против Москвы выглядят несколько странно, считает ведущий Владимир Соловьев.

Он в своей программе на телеканале "Россия 1" процитировал украинского посла в США Валерия Чалого. Дипломат ранее заявил, что Киев обратился к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины. Украинская сторона призвала США дать четкий сигнал "агрессору" с целью "недопущения дальнейшей эскалации".

Однако ведущий напомнил, что это корабли ВМС Украины устроили провокацию и нарушили государственную границу России. А действия российских пограничников были абсолютно законны. "А агрессор-то здесь Украина. Не мы в их воды входили, а они в наши", – подчеркнул Соловьев.

25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их остановила погранслужба ФСБ. Украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" отконвоированы в ближайший российский порт. По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Как сообщают российские спецслужбы, на кораблях найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории.