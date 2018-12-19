"По башке врежу!": Соловьев в эфире пригрозил польскому эксперту
Во время горячего спора на тему Украины телеведущий Дмитрий Куликов запустил стакан с водой в польского политолога Якуба Корейбу – оппонент мешал ему говорить. Эксперт успел увернуться. Владимир Соловьев попытался успокоить участников конфликта, но разозлился сам.
"Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!" – заявил телеведущий поляку. Соловьев добавил, что за такое поведение мог "засветить в лоб" эксперту.
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