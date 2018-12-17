Порошенко рекордно нажился на замерзающих украинцах
Задекларированный доход главы украинского государства Петра Порошенко с начала этого года составил 198 миллионов гривен – или 7 миллионов долларов. Это намного больше, чем годом ранее, пишут "Украинские новости".
"Эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 миллиона гривен в 2017-м", – подчеркивает издание.
Порошенко задекларировал почти 155 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Кроме того, в текущем году украинский лидер задекларировал около 29 миллионов гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, почти 14 миллионов гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке и около миллиона гривен от продажи недвижимости.
Подчеркивается, что речь идет именно о доходах украинского лидера, а не о прибыли. По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самых богатых украинцев", состояние Порошенко оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Ключевым активом олигарха остается корпорация Roshen, от которой он обещал избавиться еще до избрания на пост президента. По состоянию на 2018 год президент Украины замыкает шестерку лидеров рейтинга.
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