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Порошенко рекордно нажился на замерзающих украинцах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко за многочисленными государственными заботами не забывает и о собственном благе. Доходы украинского президента за 2018 год выросли в 12 раз.
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Задекларированный доход главы украинского государства Петра Порошенко с начала этого года составил 198 миллионов гривен – или 7 миллионов долларов. Это намного больше, чем годом ранее, пишут "Украинские новости".

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"Эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 миллиона гривен в 2017-м", – подчеркивает издание.

Порошенко задекларировал почти 155 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Кроме того, в текущем году украинский лидер задекларировал около 29 миллионов гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, почти 14 миллионов гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке и около миллиона гривен от продажи недвижимости.

Подчеркивается, что речь идет именно о доходах украинского лидера, а не о прибыли. По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самых богатых украинцев", состояние Порошенко оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Ключевым активом олигарха остается корпорация Roshen, от которой он обещал избавиться еще до избрания на пост президента. По состоянию на 2018 год президент Украины замыкает шестерку лидеров рейтинга.

Автор: Андрей Евлампиев17 декабря 2018, 19:12
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