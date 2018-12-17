Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко

Газотранспортная система Украины скоро перейдет в управление неизвестным людям. Антиукраинский заговор Петра Порошенко раскрыла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко намерен еще до конца своего президентского срока передать половину активов и управление газотранспортной системой Украины неизвестным лицам. О планах украинского лидера рассказала в Верховной раде Юлия Тимошенко.

"Происходит эпохальная авантюра по краже самой большой собственности Украины – украинской ГТС. По нашим данным, президент Украины пообещал совместно с его аффилированными компаниями украсть до того момента, когда президент отойдет от власти, украинскую ГТС", – возмутилась Тимошенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что половина ГТС отдается за бесценок, а управление переходит "неизвестно кому". В результате, по словам Тимошенко, Украина лишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода и "будет обобрана до нитки под псевдопатриотические лозунги", передает "ПолитНавигатор".

Сообщалось, что украинские элиты уже не воспринимают Порошенко всерьез. Лидер Незалежной как хромая утка на фоне приближающихся президентских выборов. Его рейтинг колеблется в районе 10-12%.

Эксперты уверены, что у Порошенко нет шансов выиграть. Аналитики отдают предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, фронтмену рок-группы "Океан Ельзи" Станиславу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому. Не исключено, что Порошенко покинет Украину.