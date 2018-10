Тереза Мэй сверкнула кобурой на прогулке

Фотографию премьера со странным чехлом на поясе опубликовала в Twitter британская журналистка Ханна Паркинсон. "Напомним, что Тереза Мэй носит свой телефон в ... кобуре", – гласит подпись к снимку.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. "Все еще использует Blackberry?", "Мне нравится ее неприхотливость", "Определенно не часы Apple", "И это 21-й век?" – изощряются в остроумии комментаторы.

Один из них, правда, не разделил всеобщего веселья. Подписчик предположил, что премьер носит на поясе глюкометр. Однако ему быстро объяснили, что на потрепанном чехле видна надпись – Blackberry, пишет "Обозреватель".

Обсуждение не осталось незамеченным руководством The Guardian, где работает Паркинсон. Журналистка удалила провокационный твит.

I think it might be one of these glucose sensors for diabetes sufferers pic.twitter.com/PWJusy9huh