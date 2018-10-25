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Общество

Макрон бьется в истерике из-за убийства Хашогджи

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
"Глубокое возмущение" убийством журналиста Джамаля Хашогджи выразил президент Франции в разговоре с королем Саудовской Аравии. Эммануэль Макрон готов ввести санкции в отношении причастных к гибели оппозиционера. 
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Защита свободы слова и свободы прессы для Франции - приоритет. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

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"Президент Макрон выразил свое глубокое возмущение в связи с этим преступлением и попросил короля пролить свет на обстоятельства убийства", – приводит содержание беседы Елисейский дворец.

Французский лидер заявил о готовности поддержать санкции против причастных к гибели журналиста Джамаля Хашогджи. "Франция не поколеблется в контакте со своими партнерами принять международные санкции против виновных", – цитирует Макрона агентство Reuters.

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи с 2017 года проживал в США и работал обозревателем американской газеты Washington Post. Он пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Эр-Рияд 20 октября распространил сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашогджи мертв – к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, напоминает РИА Новости.

На Западе в версии саудитов усомнились. Президент США Дональд Трамп назвал ее худшей легендой, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что объяснения Эр-Рияда не заслуживают доверия.

Президент Франции ранее весьма резко отреагировал на вопрос журналистов о том, готов ли Париж прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию. "Это вообще не относится к тому, о чем мы говорим. Никакого отношения", – оборвал Макрон корреспондента.

Тем временем Германия заморозила экспорт оружия Эр-Рияду из-за дела Хашогджи. 22 октября министр экономики ФРГ Питер Альтмайер призвал другие страны ЕС последовать примеру немецкого правительства.

Автор: Андрей Евлампиев25 октября 2018, 09:40
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