Установлена связь убийцы из Керчи с ветеранами Чечни и Донбасса

Устроивший взрыв и бойню в колледже Владислав Росляков как минимум с 14 лет мечтал приобрести оружие. Для этого он знакомился в соцсетях с людьми, воевавшими в горячих точках.

Об этом рассказал виртуальный знакомый керченского стрелка, с которым они играли в интернете в военную игру. По словам мужчины, он познакомился с подростком в 2012 году.

Мальчик был не по годам смышлен и серьезно интересовался оружием. Его внимание привлекло то, что у мужчины на странице в соцсетях были опубликованы фото из Чечни во время военных действий.

"На протяжении двух лет он подробно выспрашивал, где можно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому. Спрашивал, не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет", - цитирует мужчину "Московский комсомолец". Он добавил, что школьник намеренно находил страницы людей, которые прошли Чечню, были в Донбассе, добавлял их в друзья и интересовался у них всем, что связано с оружием.

Вместе с тем, как считает мужчина, Владислав был абсолютно адекватным. По его мнению, подросток вряд ли бы сам решился на такое преступление. В Сети он мог попасть под чье-то дурное влияние. Кроме того, школьник не смог бы сам изготовить взрывчатку.

Ветеран боевых действий также поведал, что парень резко оборвал с ним общение, поняв, что тот ничем не может ему помочь. О себе Владислав рассказывал крайне мало.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. В результате взрыва и стрельбы в колледже, по предварительным данным, погиб 21 человек, десятки находятся в больницах. Похороны жертв жуткого инцидента состоятся утром 19 октября.