Порошенко бросил умирать упавшего перед ним солдата
Во время инаугурации 20-летнему Сикало стало плохо из-за жары, он покачнулся и выронил карабин прямо к ногам проходившего рядом Порошенко. После этого молодого человека отправили на обследование. Там у него обнаружили заболевание почек и сердца, однако лечить не стали, просто уволив из рядов вооруженных сил.
Вскоре из острой формы болезнь перешла в хроническую, пишет украинское издание "Вести". Семья солдата заняла денег, чтобы пройти повторное обследование. Однако на большее средств не хватило, и лечение молодого человека закончилось.
После увольнения из армии Сикало вернулся в Киев, где некоторое время работал в типографии. Там он познакомился со своей гражданской женой. Однако большая часть заработанных молодыми людьми денег шла на оплату съемного жилья, поэтому они решили уехать на родину Александра – в село Шендеровка.
Родители бывшего солдата сокрушаются: на службу он уходил здоровым, а вернулся больным. По словам матери Александра, у ее сына из-за службы в президентском полку Украины вся жизнь пошла кувырком. При этом денег на лечение у семьи больше нет, сетует женщина. Как утверждает гражданская жена Сикало, у него продолжаются обмороки и боли в почках.
Впрочем, сам молодой человек не унывает. Об инциденте трехлетней давности он предпочитает не вспоминать. Зато много трудится, берясь за любую работу в родном селе. "Никогда ни на что не жалуется", – цитируют "Вести" мать Александра.
Петр Порошенко одержал победу на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. За него проголосовали 54,7% избирателей. Он стал пятым президентом Украины и вторым главой государства, который был избран в первом туре голосования.
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