Порошенко бросил умирать упавшего перед ним солдата

Рядовой президентского полка Украины Александр Сикало стал известен в стране и далеко за ее пределами три года назад: на инаугурации Петра Порошенко парень прямо перед ним выронил карабин из рук. Как оказалось, его судьба после этого инцидента сложилась не самым лучшим образом.

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