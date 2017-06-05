Эрнст отбил атаку алчного Варламова

Первый Канал, во главе которого стоит Константин Эрнст, выиграл дело о якобы незаконном использовании снимков блогера Ильи Варламова. Суд посчитал претензии фотолюбителя необоснованными.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ильи Варламова о взыскании с Первого Канала 540 тысяч рублей, передает РИА Новости. Блогер обвинил сотрудников СМИ в незаконном использовании девяти его фотографий из публикации "Жуткий Омск" в телевизионной передаче "Время покажет".

Представители суда пояснили, что свободное использование произведения без согласования с автором допустимо при выполнении четырех условий. Согласно закону, цитирование предполагает указание автора материала и источника заимствования. При этом материал со сторонними источниками должен быть опубликован в информационных, научных, учебных или культурных целях, а его объем должен зависеть от целей цитирования.

В случае с программой "Время покажет" суд счел действительными все упомянутые выше критерии правомерного заимствования. В частности, фоторепортаж Ильи Варламова состоит из 47 фотографий, в то время как журналисты использовали лишь девять из них, что говорит о допустимом объеме цитирования. Также в кадре была указана ссылка на ресурс блогера, которая, по мнению арбитража, отображает как источник заимствования, так и фамилию автора. Сама передача при этом, по решению суда, является информационной.

Столичный блогер не скрывает, что работает в манере Ильи Варламова, приезжавшего в Архангельск и снимавшего в основном помойки да лужи. — Илья Варламов (@varlamov) 5 июня 2017 г.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу Ильи Варламова, не согласившегося с решением арбитражного суда Москвы относительно интернет-портала archi.ru. Истец требовал взыскать с ресурса 440 тысяч рублей за неправомерное использование его фотографий, однако суд также посчитал действия журналистов законным цитированием.

Напомним, знаменитый блогер регулярно подает в суд на издания, которые, по его мнению, неправомерно использовали его фотографии. При этом в одном из решений суда говорилось, что "создание фотопроизведений и их реализация являются основным видом деятельности и источником дохода индивидуального предпринимателя Варламова".