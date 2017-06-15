Путин положил Порошенко на лопатки

Владимир Путин во время прямой линии процитировал известное стихотворение поэта Михаила Лермонтова. Таким образом президент России ответил украинскому лидеру Петру Порошенко на его недавний выпад в адрес Москвы.

Порошенко ранее поздравил украинских граждан со вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом. Он попрощался с Россией цитатой из Лермонтова.

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", – прокричал с трибуны опьяненный радостью президент Украины. Политик добавил, что безвизовый режим с Евросоюзом стал ознаменованием "полного разрыва" отношений с русским миром.

"Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю", – пошутил Владимир Путин. Глава российского государства напомнил, что во время написания поэтом стихотворения те территории, которые находятся сегодня в составе Украины, были частью России. "Нечего нос задирать", – добавил он.

Кроме того, Владимир Путин порекомендовал "кое-кому" перед тем, как идти в Европу, закрыть свои офшорные счета. Сложившуюся ситуацию президент прокомментировал словами Тараса Шевченко: "Украину хуже ляхов распинают собственные дети".

По словам главы государства, он не будет отвечать на заявление Порошенко о "немытой России" ради украинского народа. Путин напомнил президенту Украины, что в европейских странах "голубых мундиров" больше, чем в России. Он посоветовал Порошенко глядеть по сторонам и сохранять бдительность.

Сегодня, 15 июня 2017 года, проходит традиционная прямая линия президента России Владимира Путина. Глава государства общается с соотечественниками в таком формате уже 15-й раз.



