Смертнику Джалилову обнулили гражданство

Суд отменил решение о приеме в гражданство России непосредственного исполнителя теракта в метро Санкт-ПетербургаАкбаржона Джалилова, передает РИА ФАН. О соответствующем судебном постановлении рассказали в МВД. Напомним, что взрыв прогремел 3 апреля в тоннеле петербургской подземки между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".