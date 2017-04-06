По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь человек

В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается разбирательство по делу о теракте, совершенном 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Задержаны восемь человек.

В ходе спецоперации ФСБ и МВД удалось задержать шестерых подозреваемых в Санкт-Петербурге и двоих – в Москве. К теракту могут быть причастны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В местах их проживания проведены обыски: обнаружены и изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания", а также огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает Следственный комитет России. "В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения", – уточнили в ведомстве. Расследование продолжается.

Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около 14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали.

Личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По предварительной версии, молодой человек оставил бомбу и на станции "Площадь Восстания", но она была вовремя обнаружена.

