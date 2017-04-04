Питерский смертник был работником суши-бара

Появились новые фотографии предполагаемого террориста-смертника, устроившего 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга. Снимки преступника найдены в социальных сетях.

На фото изображен 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. По данным правоохранительных органов, скорее всего, он – этнический узбек, поскольку город Ош – место компактного проживания людей этой национальности в Киргизии.

Подозреваемый еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Якобы один из них "слышал, что Акбаржон уехал в Корею", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Стало известно, что Джалилов интересовался исламом, у него были религиозные знакомые.

В свою очередь Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил личность террориста-смертника. Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов заявил, что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, передает "Интерфакс".

Также следователи изучают возможную причастность к теракту и 22-летнего уроженца Казахстана Максима Аришева. Его останки были обнаружены в тоннеле – там, где проезжал поезд в момент, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, сообщает Life.ru.

Следователи составили список вопросов, на которые нужно ответить судебным экспертам и криминалистам. Вместе с тем с останков подозреваемого были взяты пробы, которые помогут узнать, употреблял ли мужчина наркотические или лекарственные препараты и алкоголь, а также определить взрывчатые вещества.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.