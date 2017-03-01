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Общество

Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева

Анатолий Чубайс. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Таким образом Чубайс прокомментировал распространившуюся недавно по Сети информацию о якобы проведенном в России анализе контента отечественного телевидения. Как утверждают некоторые СМИ, в отчете об исследовании говорится, что на российском ТВ слишком много передач о внешнеполитической проблематике.

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Кроме того, в исследовании утверждается, что наиболее яркими представителями и трансляторами такого телевизионного контента являются гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также журналист и публицист Владимир Соловьев. Именно им Чубайс посвятил свой комментарий, окрестив "телевизионными соловьями". "Внимательно следим за руками: всего одно движение, и они снова запоют о происках Чубайса", – предсказал он.

В ответ на это некоторые пользователи начали иронизировать и вспомнили выражение "Во всем виноват Чубайс".

Ранее глава "Роснано" заявил, что его компании очень выгодно работать в период ослабления рубля, тогда как укрепление российской валюты "сильно бьет" по корпорации. "Раз происходит укрепление рубля, мы теряем в стоимости этих активов. Это болезненный, но неизбежный процесс", – пояснил он.

При этом Чубайс не смог оценить, удастся ли компенсировать курсовые потери. "По нашему стратегическому плану "Роснано" до 2017 года – планово убыточная компания. Но по факту в 2014 году мы получили семь миллиардов прибыль, а в 2015-м – уникальную прибыль – более 17 миллиардов. Да, отчасти из-за курса рубля, но не только. Что мы получим по 2016 году, пока не знаю", – сообщил на пресс-конференции в Новосибирске глава "Роснано".

Фото: Официальная страница Анатолия Чубайса, Facebook.com

Автор: Иван Поляков1 марта 2017, 13:58
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