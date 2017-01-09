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Общество

Как россиян отучали от сигарет

Фото: GLOBAL LOOK press
Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции.
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Основной целью документа, разработанного по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой и направленного в ряд федеральных ведомств, является снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. Кроме того, авторы инициативы надеются, что таким образом будут созданы условия для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.

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Ожидается, что новая антитабачная концепция, подготовленная Минздравом для соотечественников, будет действовать до 2022 года. Главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Эта "революционная" мера может начать действовать в 2033 году.

В случае, если концепцию Минздрава одобрят и примут, в нашей стране будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий. Таким образом новый документ может стать очередной вехой в антитабачной кампании, проводимой в России не только на государственном уровне, но и силами активистов-общественников.

Dni.Ru предупреждают: курение опасно для вашего здоровья. Мы решили вспомнить, как разворачивалась борьба с этим явлением в нашей стране.

Смертельно вредная привычка

Фото: GLOBAL LOOK press

Всем известно, что табакокурение – не просто пагубная, но и смертельно опасная привычка. Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже в 2020 году ежегодно в мире будет умирать 10 миллионов курильщиков. Согласно статистике, около половины сегодняшних курильщиков (около 650 миллионов человек) в конечном итоге погибнет от табака.

По данным Минздрава, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью из-за курения, в среднем составляют девять лет у мужчин и 5,6 года у женщин. Примечательно, что в России за последние 12 лет смертность из-за табакокурения увеличилась ровно вдвое. По мнению специалистов, причиной этого является не только увеличение количества курильщиков, но и со снижение качества используемого в табачном производстве сырья.

Напомним, что табачный дым включает в себя порядка шести тысяч химических компонентов, многие из которых способны причинить немалый вред здоровью человека. Среди опасных веществ – метанол, канцерогены, никотин, смолы, чадной газ (CO), бензпирен и даже полоний.

Между тем курильщик умирает чаще всего не из-за отравления организма, а в результате приобретенных неизлечимых болезней, спровоцированных вдыханием продуктов сжигания табака. Среди таких недугов – онкологические заболевания легких, крови, слизистой пищевода, ротовой полости, гортани.

Кроме того, курение приводит к нарушениям работы эндокринной системы и дисфункции нервной системы  – иначе говоря, гибели клеток мозга. К тому же постоянное воздействие никотина снижает иммунитет. Это делает организм курильщика уязвимым для разного рода вирусов и инфекций.

 

 

Не стоит забывать и о том, что к увеличению количества жертв табакокурения приводит также привычка курить в постели. Статистика, опубликованная ранее доктором Ричардом Дж. Котом, свидетельствует о том, что среди курильщиков после 65 лет около 40% хотя бы раз засыпали в постели с зажженной сигаретой в руках или губах.

Кто виноват и что делать

Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, в 2013 году в России был принят закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Документ налагает запрет на курение практически всюду, где предполагается массовое скопление людей. Это, в частности, образовательные учреждения и принадлежащие им территории; общественный транспорт; здания вокзалов, аэропортов, метрополитена, в том числе пассажирские платформы, пляжи, объекты здравоохранения, спортивные и торговые учреждения, предприятия общепита, а также лифты и подъезды многоквартирных домов, общежития и гостиницы, поезда и суда дальнего следования.

Новая концепция, предложенная Минздравом, еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить ближе трех метров от входов в здания торговых центров. Кроме того, запрет коснется подземных и надземных пешеходных переходов и даже в личных автомобилей в присутствии детей.

Запрет также распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака. Это касается любого типа помещения, включая вашу собственную квартиру. Кроме того, в Минздраве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры.

Кольцо сжимается

Фото: GLOBAL LOOK press

Благодаря усилиям законодателей, с недавних пор в нашей стране сложно стало купить сигареты. Теперь они продаются только в магазинах, а не в киосках и ларьках. Но даже в них привычные сигаретные витрины с яркими пачками десятков марок табачных изделий теперь надежно скрыты от потенциальных покупателей защитными экранами с невзрачной надписью "Табак".

Запретительные меры затронули также учреждения общепита. С 1 июня 2014 года из залов кафе и ресторанов исчезли пепельницы и кальяны на табаке. На стенах этих заведений появились специальные знаки о запрете курения. Отныне, чтобы закурить сигарету, посетителю ресторана придется переместиться на проветриваемую летнюю веранду. Между тем законодатели пытались запретить и курение на открытых площадках, чем вызвали возмущение общественности и вынуждены были отступить.

Тем не менее, в настоящее время нарушившему правила курильщику в кафе или ресторане придется заплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Дороже нарушение обойдется гражданам, застигнутым с сигаретой на детской площадке – в этом случае штраф составит от двух до трех тысяч рублей.

Кроме того, законом предусмотрены санкции и для владельцев заведений общепита. Так, для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30-40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 90 тысяч рублей.

Ужесточения коснулись не только потребителей, но и производителей табачных изделий. 15 мая 2016 года в России вступил в силу новый технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию. По новым правилам,с этого момента на каждой пачке сигарет должно быть предупреждение: "Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества". Кроме того, с упаковок исчезнут надписи о том, что внутри – "легкие" или "крепкие" сигареты.

Нельзя будет также размещать информацию о количестве никотина и смол. Согласно зарубежным исследованиям, курильщики "легких" сигарет болеют не меньше, чем те, кто курит "крепкие". Поэтому табачникам отныне запрещено вводить покупателей в заблуждение.

Помимо всего прочего, производителям сигарет запрещено украшать пачки цветочками, листиками, ягодками. Дело в том, что эти рисунки у покупателей ассоциируются с продуктами питания. Исключение составят лишь сигареты с ментолом.

При этом устрашающие  картинки про импотенцию, рак и другие последствия курения будут размещены с двух сторон пачки. Картинка должна занимать не менее 50% площади основных сторон упаковки.

Примечательно, что переходный период будет действовать до 15 мая 2017 года. По истечении этого срока все производители сигарет должны будут полностью соблюдать эти правила.

Против курения – всей страной

Фото: GLOBAL LOOK press

Тем временем действующий сейчас в нашей стране федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39% в 2009 году на 6% и теперь составляет 33%.

Напомним, российский бюджет в 2009 году впервые выделил деньги на пропаганду здорового образа жизни. В то же время, по словам знаменитого кардиохирурга, главы Лиги здоровья нации Лео Бокерия, в Европе общественные организации с давних пор активно участвуют в поддержке здорового образа жизни. “Лет двадцать пять назад в Германии власть разработала специальную программу тотального оздоровления нации, в реализации которой участвовал и бизнес. Минимальные затраты – и фантастический результат: средняя продолжительность жизни выросла более чем на десять лет”, – заявил доктор.

Все социально значимые проекты общественников страны с 2009 года получили президентские гранты (в среднем – 944 тысячи рублей) и с того момента начали воплощаться в жизнь. 

Так, грант получил проект “Барабаны мира” из Тольятти. Волжские общественники нашли свой способ профилактики наркомании, алкоголизма и курения среди молодежи. Активисты учат подростков играть на тамбуринах, бубнах и даже погремушках из ореховой скорлупы.

Жители Чувашии нашли свой способ борьбы с курением. С помощью профсоюзов активисты-общественники ищут путь к сердцу работодателей, организуя “территории заводов без табака”. Кроме того, с помощью конкурсов на “лучшее место для зависимых от курения” они приучают земляков к мысли, что курящие люди неполноценны.

Всероссийский веб-проект “Бросаем вместе” стремится объединить многочисленных любителей табака в одну огромную "виртуальную курилку", чтобы всем вместе было проще бороться с пагубной привычкой. Организаторы призывают участников группы делиться опытом, как проще бросить курить.

“Виртуальная школа здоровья” – проект, реализованный в Казани. В столице Татарстана состояние здоровья школьников определяют в режиме онлайн. Проанализировав все медицинские параметры, компьютер порекомендует, что делать, чтобы не болеть.

В борьбе с табакокурением отличились также участницы женсовета Башкортостана. Эта организация на протяжении нескольких лет работала на общественных началах, а затем получила правительственный грант.

Тем временем свою борьбу с пагубными привычками россиян продолжает скандально известная некоммерческая организация "Лев Против". Ее участники позиционируют себя как федеральный проект и выступают против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. Они также призывают к здоровому образу жизни и прекращению негативного информационного воздействия на окружающих – особенно на подрастающее поколение.

Правда, борьба с курением у представителей этой организации порой проходит со скандалами и драками. Видимо, они полагают, что "на войне все средства хороши".

Автор: Геннадий Куприянов9 января 2017, 18:48

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