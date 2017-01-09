Как россиян отучали от сигарет

Едва отгремели новогодние салюты, и жители нашей страны вышли на работу после праздников, как стало известно – Министерство здравоохранения России всерьез взялось за курильщиков, решив отучить их от пагубной привычки с помощью запрета на продажу сигарет. Речь идет о создании новой антитабачной концепции.

Основной целью документа, разработанного по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой и направленного в ряд федеральных ведомств, является снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. Кроме того, авторы инициативы надеются, что таким образом будут созданы условия для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.

Ожидается, что новая антитабачная концепция, подготовленная Минздравом для соотечественников, будет действовать до 2022 года. Главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Эта "революционная" мера может начать действовать в 2033 году.



В случае, если концепцию Минздрава одобрят и примут, в нашей стране будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий. Таким образом новый документ может стать очередной вехой в антитабачной кампании, проводимой в России не только на государственном уровне, но и силами активистов-общественников.

Dni.Ru предупреждают: курение опасно для вашего здоровья. Мы решили вспомнить, как разворачивалась борьба с этим явлением в нашей стране.



Смертельно вредная привычка

Всем известно, что табакокурение – не просто пагубная, но и смертельно опасная привычка. Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже в 2020 году ежегодно в мире будет умирать 10 миллионов курильщиков. Согласно статистике, около половины сегодняшних курильщиков (около 650 миллионов человек) в конечном итоге погибнет от табака.

По данным Минздрава, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью из-за курения, в среднем составляют девять лет у мужчин и 5,6 года у женщин. Примечательно, что в России за последние 12 лет смертность из-за табакокурения увеличилась ровно вдвое. По мнению специалистов, причиной этого является не только увеличение количества курильщиков, но и со снижение качества используемого в табачном производстве сырья.

Напомним, что табачный дым включает в себя порядка шести тысяч химических компонентов, многие из которых способны причинить немалый вред здоровью человека. Среди опасных веществ – метанол, канцерогены, никотин, смолы, чадной газ (CO), бензпирен и даже полоний.

Между тем курильщик умирает чаще всего не из-за отравления организма, а в результате приобретенных неизлечимых болезней, спровоцированных вдыханием продуктов сжигания табака. Среди таких недугов – онкологические заболевания легких, крови, слизистой пищевода, ротовой полости, гортани.

Кроме того, курение приводит к нарушениям работы эндокринной системы и дисфункции нервной системы – иначе говоря, гибели клеток мозга. К тому же постоянное воздействие никотина снижает иммунитет. Это делает организм курильщика уязвимым для разного рода вирусов и инфекций.

Фото опубликовано Максим Хутко (@makertow) Янв 6 2017 в 5:44 PST

Не стоит забывать и о том, что к увеличению количества жертв табакокурения приводит также привычка курить в постели. Статистика, опубликованная ранее доктором Ричардом Дж. Котом, свидетельствует о том, что среди курильщиков после 65 лет около 40% хотя бы раз засыпали в постели с зажженной сигаретой в руках или губах.

Кто виноват и что делать

Напомним, в 2013 году в России был принят закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Документ налагает запрет на курение практически всюду, где предполагается массовое скопление людей. Это, в частности, образовательные учреждения и принадлежащие им территории; общественный транспорт; здания вокзалов, аэропортов, метрополитена, в том числе пассажирские платформы, пляжи, объекты здравоохранения, спортивные и торговые учреждения, предприятия общепита, а также лифты и подъезды многоквартирных домов, общежития и гостиницы, поезда и суда дальнего следования.

Новая концепция, предложенная Минздравом, еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить ближе трех метров от входов в здания торговых центров. Кроме того, запрет коснется подземных и надземных пешеходных переходов и даже в личных автомобилей в присутствии детей.

Запрет также распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака. Это касается любого типа помещения, включая вашу собственную квартиру. Кроме того, в Минздраве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры.

Кольцо сжимается

Благодаря усилиям законодателей, с недавних пор в нашей стране сложно стало купить сигареты. Теперь они продаются только в магазинах, а не в киосках и ларьках. Но даже в них привычные сигаретные витрины с яркими пачками десятков марок табачных изделий теперь надежно скрыты от потенциальных покупателей защитными экранами с невзрачной надписью "Табак".

Запретительные меры затронули также учреждения общепита. С 1 июня 2014 года из залов кафе и ресторанов исчезли пепельницы и кальяны на табаке. На стенах этих заведений появились специальные знаки о запрете курения. Отныне, чтобы закурить сигарету, посетителю ресторана придется переместиться на проветриваемую летнюю веранду. Между тем законодатели пытались запретить и курение на открытых площадках, чем вызвали возмущение общественности и вынуждены были отступить.

Тем не менее, в настоящее время нарушившему правила курильщику в кафе или ресторане придется заплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Дороже нарушение обойдется гражданам, застигнутым с сигаретой на детской площадке – в этом случае штраф составит от двух до трех тысяч рублей.

Кроме того, законом предусмотрены санкции и для владельцев заведений общепита. Так, для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30-40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 90 тысяч рублей.

Ужесточения коснулись не только потребителей, но и производителей табачных изделий. 15 мая 2016 года в России вступил в силу новый технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию. По новым правилам,с этого момента на каждой пачке сигарет должно быть предупреждение: "Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества". Кроме того, с упаковок исчезнут надписи о том, что внутри – "легкие" или "крепкие" сигареты.

Нельзя будет также размещать информацию о количестве никотина и смол. Согласно зарубежным исследованиям, курильщики "легких" сигарет болеют не меньше, чем те, кто курит "крепкие". Поэтому табачникам отныне запрещено вводить покупателей в заблуждение.

Фото опубликовано Arthur (@a_bostanov) Янв 8 2017 в 10:20 PST

Помимо всего прочего, производителям сигарет запрещено украшать пачки цветочками, листиками, ягодками. Дело в том, что эти рисунки у покупателей ассоциируются с продуктами питания. Исключение составят лишь сигареты с ментолом.

При этом устрашающие картинки про импотенцию, рак и другие последствия курения будут размещены с двух сторон пачки. Картинка должна занимать не менее 50% площади основных сторон упаковки.

Примечательно, что переходный период будет действовать до 15 мая 2017 года. По истечении этого срока все производители сигарет должны будут полностью соблюдать эти правила.

Против курения – всей страной

Тем временем действующий сейчас в нашей стране федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39% в 2009 году на 6% и теперь составляет 33%.

Напомним, российский бюджет в 2009 году впервые выделил деньги на пропаганду здорового образа жизни. В то же время, по словам знаменитого кардиохирурга, главы Лиги здоровья нации Лео Бокерия, в Европе общественные организации с давних пор активно участвуют в поддержке здорового образа жизни. “Лет двадцать пять назад в Германии власть разработала специальную программу тотального оздоровления нации, в реализации которой участвовал и бизнес. Минимальные затраты – и фантастический результат: средняя продолжительность жизни выросла более чем на десять лет”, – заявил доктор.



Все социально значимые проекты общественников страны с 2009 года получили президентские гранты (в среднем – 944 тысячи рублей) и с того момента начали воплощаться в жизнь.



Так, грант получил проект “Барабаны мира” из Тольятти. Волжские общественники нашли свой способ профилактики наркомании, алкоголизма и курения среди молодежи. Активисты учат подростков играть на тамбуринах, бубнах и даже погремушках из ореховой скорлупы.

Жители Чувашии нашли свой способ борьбы с курением. С помощью профсоюзов активисты-общественники ищут путь к сердцу работодателей, организуя “территории заводов без табака”. Кроме того, с помощью конкурсов на “лучшее место для зависимых от курения” они приучают земляков к мысли, что курящие люди неполноценны.

Всероссийский веб-проект “Бросаем вместе” стремится объединить многочисленных любителей табака в одну огромную "виртуальную курилку", чтобы всем вместе было проще бороться с пагубной привычкой. Организаторы призывают участников группы делиться опытом, как проще бросить курить.

“Виртуальная школа здоровья” – проект, реализованный в Казани. В столице Татарстана состояние здоровья школьников определяют в режиме онлайн. Проанализировав все медицинские параметры, компьютер порекомендует, что делать, чтобы не болеть.

В борьбе с табакокурением отличились также участницы женсовета Башкортостана. Эта организация на протяжении нескольких лет работала на общественных началах, а затем получила правительственный грант.

Тем временем свою борьбу с пагубными привычками россиян продолжает скандально известная некоммерческая организация "Лев Против". Ее участники позиционируют себя как федеральный проект и выступают против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах. Они также призывают к здоровому образу жизни и прекращению негативного информационного воздействия на окружающих – особенно на подрастающее поколение.

Правда, борьба с курением у представителей этой организации порой проходит со скандалами и драками. Видимо, они полагают, что "на войне все средства хороши".